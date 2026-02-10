Sinaloense estrella en la Liga Arco Mexicana del Pacífico firma contrato con los New York Mets

New York, Estados Unidos.- Después de tener una destacada temporada en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) con los Cañeros de Los Mochis, el receptor Alejandro Urías tendrá su oportunidad de oro, ya que este martes 10 de febrero se confirmó que el sinaloense firmó contrato con los New York Mets.

El nacido en Los Mochis recibió un contrato de ligas menores con el equipo de la 'Gran Manzana', pero en los entrenamientos de primavera buscará ganarse un lugar en el primer equipo del conjunto que es denominado uno de los favoritos para llegar a la Serie Mundial.

A NUEVA YORK



El catcher sinaloense Alejandro Urías fue firmado por los @Mets con contrato de ligas menores.



Urías, de 23 años de edad, pertenece en el verano a @calienteddgo y en invierno a los @verdesxsiempre.#LaCasaDelRey pic.twitter.com/3uDStOSlo1 — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) February 10, 2026

El 'Chocho' viene de ser uno de los receptores más productivos del circuito invernal, donde registró 33 hits en 118 turnos, con un porcentaje de .280, con ocho dobletes, un triple, tres cuadrangulares y 22 carreras remolcadas en 28 compromisos que disputó en la fase regular.

Urías, de 23 años de edad, en la Liga Mexicana de Beisbol juega para Caliente de Durango, escuadra en la que la edición anterior bateó para .197 de porcentaje, 13 imparables, tres dobles y una producida. Inclusive fue el club de la LMB quien dio a conocer la noticia del acuerdo entre los Mets y el mexicano.

Cada juego, cada esfuerzo y cada celebración quedarán como muestra de su entrega con este equipo (Durango). Hoy da un paso muy importante en su carrera al ser firmado por los New York Mets. Nos llena de orgullo verlo cumplir sus metas. Gracias por todo, Chocho, Durango siempre será tu casa. Mucho éxito en lo que viene", publicó en redes sociales el equipo de Caliente de Durango, que probablemente no podrá contar con el jugador para el arranque de temporada del beisbol de verano en México.

De Los Mochis a Durango, Alejandro Urías demostró que el trabajo y la pasión abren puertas. uD83DuDD25u2070Hoy da un gran paso en su carrera al firmar con los Mets de Nueva York. uD83DuDDFD?

Gracias por defender estos colores, Chocho.

u2070Durango siempre será tu casa. ???uD83DuDD25 pic.twitter.com/ZFsPIDtJAV — Caliente de Durango (@calienteddgo) February 10, 2026

Se espera que el receptor mexicano poco a poco empiece a causar ruido en sucursales de los New York Mets y sea en un corto tiempo donde pueda cumplir su sueño y pisar el Big Show. Hasta el momento son dos catchers nacidos en el país los que ven actividad en las Grandes Ligas; uno de ellos es César Sálzar con los Houston Astros, mientras que el otro es Alejandro Kirk, de los Toronto Blue Jays. En el caso de este último, es denominado uno de los mejores en su posición en la MLB y cuenta ya con dos Juegos de las Estrellas en su carrera.

Fuente: Tribuna del Yaqui