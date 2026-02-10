Superestrella de los New York Mets en duda para la Serie Inaugural de la temporada 2026 de la MLB

New York, Estados Unidos.- En pleno arranque de entrenamientos de primavera, se encienden las alarmas para uno de los equipos favoritos a levantar la corona de la MLB, los New York Mets, ya que este martes 10 de febrero se confirmó que uno de los referentes del club está en duda para el Juego Inaugural.

Se trata de Francisco Lindor, quien será evaluado por una reacción por estrés en el hueso ganchoso, molestia que salió a relucir en los últimos días, según lo afirmó el presidente de operaciones de beisbol David Stearns, a los reporteros en el primer entrenamiento oficial del equipo.

Se espera que en los próximos días sea cuando los Mets conozcan si Lindor requerirá cirugía, lo cual conllevaría un período de recuperación de seis semanas; estaría prácticamente destacado para el arranque de campaña que tendrán los de la Liga Nacional el 26 de marzo en el Citi Field. "En este punto, incluso si requiere cirugía, seguiríamos siendo optimistas de que Francisco estaría de vuelta para el Día Inaugural", comentó David Stearns.

Francisco Lindor will be evaluated tomorrow as he deals with a stress reaction in his left hamate bone



Surgery could be on the able for Lindor, which would mean a six-week recovery timeline



David Stearns and the Mets are "optimistic" he'll be ready for Opening Day pic.twitter.com/P7bEyqNNTX — SNY Mets (@SNY_Mets) February 10, 2026

Cabe destacar que el boricua de 32 años ha sido uno de los jugadores más duraderos del club, pero en las últimas campañas ha ligado con una creciente cadena de lesiones. En los últimos cuatro torneos, ha promediado 158 compromisos por temporada. En octubre, Lindor se sometió a una cirugía de limpieza en su codo derecho, lo que le impedirá estar en el Clásico Mundial de Beisbol.

Por otra parte, Lindor se ha mantenido como uno de los paradores en corto más productivos del 'Rey de los Deportes', terminando en el Top 10 de la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional cada año desde el 2022. En caso de que el cañonero no pueda estar listo, los New York Mets podrían pedirle a su nueva firma, Bo Bichette, que cubra su posición natural, aunque el flamante refuerzo está programado para ser el titular en la tercera base, mientras que los dominicanos Ronny Mauricio y Vidal Bruján también cuentan con experiencia en las paradas cortas.

Francisco Lindor is being examined tomorrow for a stress reaction in his left hamate bone, per @Joelsherman1



Lindor could need surgery that would require a six-week recovery. Mets general manger David Stearns says they're confident he'll be ready for Opening Day regardless pic.twitter.com/J3RWEzuGmC — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) February 10, 2026

A su vez, el conjunto igualmente informó que la estrella y jugador mejor pagado de todos los tiempos, Juan Soto, jugará en el jardín izquierdo en la próxima temporada, debido a que Tyrone Taylor y el prospecto Carson Benge entran en planes para instalarse en el jardín derecho.

Fuente: Tribuna del Yaqui