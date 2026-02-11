Barcelona: Raphinha encabeza la lista de cinco bajas para las semifinales de la Copa del Rey 2026

Ciudad de México.- El Barcelona intentará extender su buena racha que tiene en las diferentes competencias y disputar el partido de ida en las semifinales de la Copa del Rey 2026, aunque para ello deberán solventar cinco bajas de peso en su plantilla. El conjunto catalán se medirá contra el Atlético de Madrid en búsqueda de alcanzar su segundo título del año luego de lo conseguido en la Supercopa de España.

La primera baja de consideración confirmada fue la de Raphinha; el delantero brasileño se encuentra alejado del grupo desde hace más de una semana, luego de que se informara que presentaba una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. Se preveía que el atacante estaría listo para regresar al equipo para hoy, pero Raphinha no pudo integrarse al resto de sus compañeros y terminó trabajando en solitario.

"Tenemos que cuidar a Raphinha. Siempre juega a máxima intensidad y cuando nota alguna molestia, tenemos que vigilar. No estoy contento, le necesitamos, pero tenemos que gestionar su ausencia", comentó Hansi Flick sobre el tema de Raphinha. En este mismo tenor, el ajedrecista del Barcelona informaba que Marcus Rashford tampoco estaría entre los convocados.

El delantero británico recibió un golpe en la jornada anterior de LaLiga y, debido a las molestias que persisten, le darán descanso para evitar que el problema crezca. En simultáneo a las declaraciones del estratega alemán, el Barcelona emitió el parte médico de Rashford. "El jugador del primer equipo Marcus Rashford presenta unas molestias en la rodilla izquierda derivadas de un golpe recibido en el partido ante el Mallorca".

Pedri continúa con el listado de ausencias, quien sufrió una lesión en el tendón de la corva derecho mientras disputaba un partido de las Champions League y todavía se encuentra en el proceso de recuperación. Gavi también estará dentro de los no disponibles y se espera que pueda regresar a los entrenamientos en las próximas semanas.

La lista de bajas la completó Andreas Christensen, defensor que sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior en un entrenamiento del 20 de diciembre del 2025. Aunque no se reveló la fecha de regreso, se estima que el danés quede fuera por el resto de la temporada y no sea hasta junio que pueda reincorporarse al equipo.

