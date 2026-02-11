Barcelona vs Atlético de Madrid; dónde ver la ida en las semifinales de la Copa del Rey 2026 en México

Ciudad de México.- El Barcelona buscará conseguir su segundo título del 2026, aunque para ello deberán vencer al Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. A diferencia de las eliminatorias anteriores, esta será a dos compromisos y el partido de ida se llevará a cabo en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, siendo la segunda ocasión de manera consecutiva en la que estos dos equipos se enfrentan en la antesala de la final.

El Barcelona se enfrentó al Albacete en los cuartos de final y, sin mayores complicaciones, los terminaron venciendo con marcador de dos anotaciones por cero. El cuadro catalán se apoyó de manera directa en Lamine Yamal, quien salió en plan de figura y terminó inaugurando el marcador en el minuto 38. El segundo tanto fue de Ronald Araujo, quien definió de cabeza para sentenciar el compromiso al 58'.

Por su parte, el Atlético de Madrid consiguió clasificar de una manera más aireada aún, pues un apabullante marcador de cinco anotaciones por cero les permitió vencer al Real Betis. Este compromiso fue muy seguido por los aficionados en México, ya que se tuvo el debut de Álvaro Fidalgo con el Betis, mientras que, por parte del cuadro 'colchonero', se tuvieron los primeros minutos de Obed Vargas, mediocampista de la Selección Mexicana.

Esta es la segunda edición consecutiva de la Copa del Rey en la que el Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid en las semifinales del certamen. En el 2025, el conjunto catalán eliminó al 'Atleti' con un marcador global de cinco anotaciones por cuatro; la última ocasión que el conjunto 'Colchonero' pudo eliminar al Barça en esta instancia fue en el certamen de 2000 con un global de seis por cero.

Horarios del Barcelona vs. Atlético de Madrid

Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid, España

Fecha: Jueves, 12 de febrero

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports

Para este complicado duelo, los dirigidos por Hansi Flick deberán solventar cinco bajas de consideración luego de que se informara que Raphinha no pudo completar su recuperación y no será convocado. Además, Marcus Rashford sufrió un golpe en la rodilla y, por precaución, tampoco tendrá actividad; las ausencias se completan con Pedri, Gavi y Andreas Christensen, quienes ya tienen varias semanas en la lista de lesionados.

uD835uDC0CuD835uDC04uD835uDC03uD835uDC08uD835uDC02uD835uDC00uD835uDC0B uD835uDC11uD835uDC04uD835uDC0FuD835uDC0EuD835uDC11uD835uDC13



The first team player Marcus Rashford has pain in his left knee after taking a blow in the game against Mallorca on Saturday at Spotify Camp Nou.



The player will miss Thursday's Copa del Rey game against Atlético Madrid. pic.twitter.com/OsfLx0NYcI — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 11, 2026

