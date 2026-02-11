Camila Zamorano cierra su preparación en Tlaxcala; está lista para la defensa de su título mundial

Hermosillo, Sonora.- Será el próximo sábado 21 de febrero en Hermosillo, cuando nuevamente la campeona mundial peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Camila Zamorano, vuelva a la actividad para defender su corona ante la argentina Claudia Ruiz.

A poco más de una semana para esa contienda, la joven de 18 años de edad realizó gran parte de su preparación lejos de su casa, trasladándose al gimnasio Milos Boxing de Tlaxcala, acompañada por su padre y entrenador Eleazar Zamorano. Por poco más de tres semanas, la hermosillense se concentró en Ixtacuixtla, donde igualmente se encargó de motivar a los jóvenes de esa región.

Fue este martes 10 de febrero por la tarde cuando la campeona mundial más joven en la historia del boxeo femenil regresó a Hermosillo para afinar detalles y prepararse para su segunda defensa. "Me siento muy bien, vengo bien preparada, hice una gran preparación en la altura. Estoy fuerte, hemos hecho un gran trabajo, vamos a dar una buena pelea", declaró Zamorano en su llegada a la capital de Sonora.

La pelea no será nada sencilla para Zamorano, ya que se medirá ante Claudia Ruiz, quien es la actual monarca Sudamérica de la Federación Argentina de Box; también ya fue retadora al centro latino del CMB, pero la mexicana confía en su plan para salir con la mano en alto y retener el cinturón en casa.

Trabajamos todo, sobre todo fuerza y estrategia; esperen una gran pelea, lo daré todo arriba del ring y les aseguro que el campeonato mundial se quedará en Hermosillo", sentenció la figura nacional que se mantiene invicta como profesional en 13 combates.

En su más reciente presentación, Camila superó por decisión unánime a la tres veces retadora Sana Hazuki, mientras que la 'C Cuatro' destronó en su natal Argentina a Mercedes Reyna por decisión dividida y así obtuvo su boleto para disputar el centro mundial átomo del CMB.

El duelo entre Camila Zamorano y Claudia Ruiz se realizará el 21 de febrero en el Palenque Expogan Hermosillo, donde igualmente subirán al ring prospectos nacionales como Alexis 'El Fuerte' González, Jandell Caballero, Luis Corona y Oscar 'Patroncito' Cortez.

