¿Dardo al León FC? James Rodríguez habla tras su fichaje en la MLS: "No eran el camino correcto"

Ciudad de México.- Tras meses de inactividad, James Rodríguez pudo conseguir un nuevo equipo y fue presentado como el flamante refuerzo del Minnesota United, con quienes tendrá su debut dentro de la MLS. En la primera entrevista que el atacante colombiano ofreció, dejó en claro que en alguno de sus clubes anteriores no fue tratado de la mejor manera, comentario que pudo estar dirigido al León FC.

El colombiano estuvo menos de un año en la Liga MX y, pese a que fue anunciado como un fichaje que podría revolucionar el balompié nacional, terminó saliendo sin haber brillado o conseguido algún logro con el León FC. Rodríguez apenas pudo disputar 34 compromisos entre varias competencias con cinco goles anotados, además de nueve asistencias y poco más de 2 mil 500 minutos disputados.

Luego de más de dos meses sin equipo, Rodríguez fue presentado como jugador del Minnesota United y luego ofreció sus primeras impresiones a un medio estadounidense. Mediante el portal The Athletic del New York Times, James dejó en claro que no todas las decisiones que ha tomado en su carrera fueron las correctas.

Él está aquí.



The club has signed Colombian international attacking midfielder James Rodríguez to a guaranteed contract through June 2026, with a club option through December 2026. pic.twitter.com/SLUjgLmDUh — Minnesota United FC (@MNUFC) February 6, 2026

He ido a clubes que no eran el camino correcto para mí, pero era lo que mi corazón me dictaba. De todo se aprende, y a medida que te haces mayor, te das cuenta de dónde te equivocaste y dónde fallaste. Entonces intentas no volver a tomar el mismo camino".

Aun así, el internacional apuntó que son más cosas buenas las que le han ocurrido con el pasar de los años y en eso trata de enfocarse para mantenerse sano tanto física como mentalmente. "Creo que, obviamente, ha habido más cosas buenas que malas en mi carrera. Si uno fuera perfecto, la vida no tendría magia, ¿verdad? Esa es la magia de la vida".

Por último, y sobre su tiempo de inactividad, James aseguró que, pese a no tener equipo, estuvo trabajando en solitario y, si se requiriera jugar un partido de inmediato, está en ritmo y listo para demostrar por qué fue firmado. James Rodríguez será el capitán del Minnesota United, con quienes debutará el próximo 21 de febrero en la jornada inaugural de la MLS 2026 cuando reciban al Austin FC.

A quick intro to James uD83DuDE0C pic.twitter.com/nggkHtGutq — Minnesota United FC (@MNUFC) February 8, 2026

