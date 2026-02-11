David Faitelson afirma que Chivas ganarán el Clásico Nacional: "Juegan mejor que el América"

Ciudad de México.- Este fin de semana se tendrá uno de los partidos más esperados de todo el balompié mexicano, ya que llegará una nueva edición del Clásico Nacional entre Chivas del Guadalajara y Águilas del América. Sobre este duelo, David Faitelson aseguró que el conjunto jalisciense es quien parte como el favorito para llevarse la victoria debido al buen ritmo que ha presentado en el Clausura 2026.

Al momento, las Chivas permanecen como líder de la competencia sin haber perdido un solo encuentro; a pesar de que hay otros clubes que no han conocido la derrota, sí es el único equipo que tiene cinco victorias en el mismo número de jornadas disputadas. Con esto, los dirigidos por Gabriel Milito se establecen en la primera posición de la tabla y con cinco unidades de ventaja ante su más cercano perseguidor.

En cambio, el América ha venido de menos a más, ya que luego de tres jornadas disputadas, se encontraba dentro de los peores equipos, pero con las recientes victorias, ha logrado trepar hasta el octavo puesto con ocho puntos conseguidos. Es por esto que las Águilas fueron uno de los equipos con mayores movimientos en el final del mercado y lograron concretar dos fichajes de última hora.

#Deportes | Alejandro Zendejas se viste de héroe y le da al América la victoria sobre Rayados de Monterrey ?uD83EuDD29https://t.co/faaB3Jv6C2 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 9, 2026

Faitelson da por favorito al 'Rebaño'

El polémico periodista de TUDN fue en contra de lo que se espera, pues en lugar de apoyar al equipo de Coapa, terminó por poner como favorito al triunfo al Guadalajara. Además, David Faitelson afirmó que el triunfo sería justicia futbolística, ya que las Chivas tienen un mejor despliegue que el conjunto capitalino.

Chivas llegará como favorito al clásico…

Sería injusto demeritar su temporada…

Y es simple: juegan mejor al futbol que el América… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) February 11, 2026

Así fue el último Clásico Nacional

La última ocasión en la que estas dos escuadras se enfrentaron fue el 13 de septiembre durante la jornada 8 del Apertura 2025 y, a pesar de que el América llegaba mejor perfilado, fue Chivas quien se terminó alzando como el ganador. Fue un gol de Roberto Alvarado y un segundo tanto de Armando González el que les abrió la puerta al triunfo, mientras que Alejandro Zendejas alcanzó a descontar por los locales.

Chivas recibirá al América en acciones correspondientes a la jornada 6 del Clausura 2026; el compromiso se llevará a cabo el sábado 14 de febrero a las 21:07 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui