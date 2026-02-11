Del volante a la pantalla: 'Checo' Pérez protagonizará documental de Cadillac producido por Keanu Reeves

Ciudad de México.- El debut de Cadillac en la temporada 2026 de la Fórmula 1 ha levantado revuelo no solo en el mundo deportivo, ya que su historia será inmortalizada por Keanu Reeves, quien fue designado para producir un documental. Una productora comandada por la estrella de Hollywood se está encargando de grabar todo el proceso con el que Sergio Pérez y Valtteri Bottas comandarán la primera campaña de la escudería.

El protagonista de éxitos taquilleros internacionales como John Wick y Matrix no es indiferente al automovilismo, ya que durante el 2023 se acercó a la F1 para producir un documental acerca de la extinta escudería Brawn. Dicha pieza audiovisual lleva por título "Brawn: La historia imposible de la Fórmula 1" y, durante su año de estreno, se llevó el premio de los Emmy en la categoría "Mejor documental deportivo".

Keanu Reeves takes you on a remarkable journey into the world of racing.

Discover the story of Brawn GP and our journey to becoming F1 World Champions, streaming 15 November exclusively on Disney+ pic.twitter.com/lLvrzZmvwm — Jenson Button (@JensonButton) November 1, 2023

Los primeros en confirmarlos fueron los propios directivos de Cadillac, ya que desde el 2025 afirmaron que habían firmado un convenio con el famoso actor. "Nos hemos asociado con Keanu Reeves para presentar una nueva docuserie que sigue nuestra historia completa, desde el primer día hasta su estreno en 2026". Además, Reeves apareció y narró los primeros promocionales del equipo.

Pese a eso, no había mayores avances sobre el proyecto hasta que Keanu Reeves fue visto en el paddock durante el inicio de la pretemporada de la F1 y, en compañía de su productora KR+SH, confirmó que el documental sigue en proceso. El famoso actor afirmó que las grabaciones arrancaron desde que se anunció el proyecto y seguirán hasta que debuten en su primer Gran Premio.

Keanu Reeves está en Bahrein y confirma que está a cargo de la filmación de un documental sobre la llegada de Cadillac a la F1. pic.twitter.com/r61BLP3I5Q — uD83CuDFC1? Alerta F1 ?uD83CuDFC1 (@AlertaF1) February 11, 2026

Cadillac ya rueda en la pretemporada

Con los dos pilotos, Cadillac tuvo su primera incursión en las sesiones de pretemporada dentro del Circuito Internacional de Bahréin. El primero en salir a pista fue Valtteri Bottas, quien se encargó de comandar el monoplaza en la sesión matutina, mientras que Pérez Mendoza fue el encargado de cerrar las actividades en la jornada del 11 de febrero.

Sergio logró mejorar el tiempo marcado por su compañero de equipo, aunque ambos quedaron relegados a la segunda mitad de la parrilla. Cadillac tendrá actividad en todos los días de la pretemporada en Medio Oriente, donde intentan colectar la mayor información posible y afinar los detalles para su debut oficial el 7 de marzo cuando se corra el Gran Premio de Australia.

#F1TESTING: DAY ONE CLASSIFICATION



Lando Norris on top after a busy first day in Bahrain #F1 pic.twitter.com/284cGbXC0Q — Formula 1 (@F1) February 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui