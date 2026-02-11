Detroit Tigers presentan a Framber Valdez y anuncian una rotación de lujo para la temporada 2026

Detroit, Estados Unidos.- Si hay un equipo que podría presumir con tener la mejor rotación de todo el beisbol de las Grandes Ligas, son los Detroit Tigers, que este miércoles 11 de febrero presentaron a uno de sus flamantes refuerzos, el inicialista Framber Valdez.

Fueron el presidente de operaciones del club, Scott Harris, y el gerente general, Jeff Greenberg, quienes se encargaron de darle la bienvenida al dominicano, que además estuvo acompañado de su familia y todos sus seres queridos, en esta nueva etapa que tendrá como profesional.

Me hace sentir muy bien que se tomen un tiempo de su día para estar conmigo aquí. Muestra el liderazgo que tienen. Muestra que esto es un grupo, y espero ser un miembro que contribuya al club. Una marea alta levanta todos los barcos. Que ellos estén aquí, obviamente son los mejores de su clase… ser parte de eso es algo que [siento como] un privilegio", declaró el pitcher.

El caribeño no estará solo en la rotación, ya que compartirá la lomita con también verdaderas figuras de la MLB, como lo son el flamante CY Young Tarik Skubal, Casey Mize, Jack Flaherty y Justin Verlander, quienes encabezan una alineación abridora de miedo para cualquier equipo.

"Obviamente, cuando tienes a un muchacho élite como Tarik en la cima de la rotación, es un equipo impactante contra el cual jugar". Pero no es solo Tarik. Es toda la rotación. Es el bullpen. Es la alineación. Es el mánager. Es un equipo competitivo que tienes que respetar. Él siente ahora que si puede unirse al equipo y la cultura puede ser una de competencia y victoria, podemos dar el siguiente paso", puntualizó.

A nivel individual, son cinco pitchers estelares con historiales impresionantes, incluyendo cuatro que han sido convocados al All-Star Game de la MLB, tres campeones de la Serie Mundial, dos ganadores de múltiples Premios Cy Young y un Jugador Más Valioso, por lo que con todos estos ingredientes los 'felinos' son altos candidatos a pelear por un lugar en la Serie Mundial.

Sin duda, los de Detroit buscaron a Valdez basándose en fortalecer su rotación; además, el manager A.J. Hinch, su antiguo dirigente en Houston, fue pieza clave para que el dominicano decidiera reforzar al conjunto de la Liga Americana en las Grandes Ligas.

"Un impacto tremendo para mí, que un hombre de la estatura de A.J. venga a visitarme, específicamente para comunicar cuál es la cultura con los Tigres, para explicar lo que sienten que [yo] podría aportar al equipo, su plan para ganar en el futuro, simplemente el impacto general de que A.J. se tomara el tiempo para reunirse e invitarme a ser parte del grupo. Fue inspirador, de verdad, y fue uno de los factores clave para [mí] decidir ser un Tigre de Detroit", sentenció.

