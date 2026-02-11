Dos estrellas de los New York Yankees podrían estar listas para la jornada inaugural de la MLB

New Yok, Estados Unidos.- Aunque todavía falta poco más de un mes para que arranque la temporada 2026 del mejor beisbol del mundo, la MLB, los New York Yankees se están preparando para los duelos que tendrán en pretemporada y para la jornada inaugural.

Fue este miércoles 11 de febrero en entrevista para los medios donde el manager Aaron Boone declaró que contará con muchas caras familiares para esta temporada, destacando además que dos de sus pitchers más importantes ya han sudado los colores, por lo que podrían estar listos para el debut de campaña.

Se trata de Carlos Rodón y Gerrit Cole, quienes empezaron a soltar el brazo en el Campo 2 del complejo de entrenamiento, algo notable, ya que ambos se están recuperando de cirugías y apuntan a regresar a la lomita de los disparos en los compromisos de la Liga de la Toronja.

COLE ESTÁ DE VUELTA



GERRIT COLE reportando en el día 1 a los entrenamientos de #Yankees.



COLE no lanzó en 2025 al someterse a una cirugía Tommy John.



— Joframaso (@joframaso) February 11, 2026

Aunque no hay una fecha para la recuperación de estos dos lanzadores que son estrellas en la MLB, tanto el manager como la directiva no pierden la esperanza de que pudieran estar listos para el arranque de campaña, mismo que tendrán frente a los San Francisco Giants en California.

A su vez, otro de los peloteros que está saliendo de una molestia es Anthony Volpe, quien ya está en Tampa mientras se recupera de una cirugía en el hombro izquierdo; Boone dijo que el parador en corto podría volver a hacer swings en aproximadamente una semana.

Lo está haciendo bien. La fuerza está toda ahí en la sala de pesas. Eso es lo que tomó un poco de tiempo. Su capacidad de movimiento es tremenda, y creo que está casi en el punto donde está haciendo todo el trabajo de rodados y sin restricciones en la sala de pesas".

Heat? Check



Pitchers & Catchers officially report today! — New York Yankees (@Yankees) February 11, 2026

Por otra parte, las cartas fuertes a la ofensiva del equipo, Aaron Judge, Cody Bellinger, Paul Goldschmidt y Giancarlo Stanton, pronto estarán de vuelta en los entrenamientos. Esta semana fueron los lanzadores y receptores de los de la 'Gran Manzana' quienes llenaron los pasillos del George M. Steinbrenner Field, donde el manager se mostró contento con el grupo de peloteros con el que contará este año.

"Estamos repitiendo porque a mitad de camino, pensamos que habíamos construido un equipo que iba a ir a la Serie Mundial. Y todavía creemos eso de todo corazón. No veo ningún problema en repetir el hecho de tener a cuatro JMV en tu equipo", puntualizó el estratega.

