Duro golpe para Estados Unidos previo al Clásico Mundial: Pierden a una de sus figuras por lesión

Arizona, Estados Unidos.- Uno de los equipos a seguir para el Clásico Mundial de Beisbol es Estados Unidos, pues cuenta con un equipo repleto de leyendas, pero en las últimas horas se han encendido las alarmas para la selección, ya que una de sus figuras fue dada de baja por lesión.

Este miércoles 11 de febrero, los Arizona Diamondbacks han confirmado que Corbin Carroll se rompió el hueso ganchoso de su mano derecha, por lo que ya fue operado con éxito y se perderá la oportunidad de representar al país de las barras y las estrellas en el torneo internacional.

El momento de su lesión llegó cuando Torey Lovullo caminaba hacia un grupo de reporteros que lo esperaba en el primer entrenamiento de lanzadores y receptores de los 'Cascabeles' esta primavera, cuando se tropezó con el jardinero Corbin Carroll, quien terminó por lesionarse.

#MLBTonight reacts to Corbin Carroll's injury and the impact it will have on his 2026 season and the World Baseball Classic. pic.twitter.com/hnTX2VCR0Y — MLB Network (@MLBNetwork) February 11, 2026

"Creo que me acabo de fracturar la mano", dijo Carroll después del incidente. "Estás bromeando, ¿verdad?", respondió el manager de los Diamondbacks; desafortunadamente, a los minutos se confirmó que no era ninguna broma, ya que el cañonero resultó con una lesión.

El seleccionado de Estados Unidos se sometió a una cirugía en la mano este miércoles 11 de febrero, y no es seguro cuánto tiempo estará fuera. Según personal de Arizona, en el mejor de los casos, podría regresar a la acción alrededor del Día Inaugural de las Grandes Ligas.

"Cuando hablé con Carroll por teléfono anoche, eso fue lo primero que mencionó, que no iba a poder hacer eso", comentó Lovullo referente al Clásico Mundial de Beisbol. Además, los D-backs esperan que su jugador esté listo para el Día Inaugural, ya que ha sido un motor clave de su ofensiva desde que fue llamado al big show el pasado 2022.

Cabe destacar que Carroll ganó el premio al Novato del Año de la Liga Nacional en el 2023, cuando ayudó a llevar a los del estado de Arizona a la Serie Mundial, misma que perdieron ante Texas Rangers, en una de las finales más atractivas de los últimos años en la gran carpa.

Does Corbin Carroll have a FOURTH straight 30+ SB season on the horizon? uD83DuDC0D pic.twitter.com/UQqWDnKeJO — MLB (@MLB) February 4, 2026

La temporada pasada, el también convocado dos veces al Juego de Estrellas tuvo una línea ofensiva de .259/.343/.541 con OPS+ de 140, mientras lideraba las Mayores con 17 triples, números que hablan de la gran calidad que tiene con el madero.

Fuente: Tribuna del Yaqui