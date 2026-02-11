Efraín Juárez cataloga como fracaso la eliminación de Pumas en la Concachampions: "Teníamos que pasar"

Ciudad de México.- Los Pumas UNAM no consiguieron clasificar a los octavos de final en la Copa de Campeones de la Concacaf y terminaron siendo eliminados en la primera ronda por el San Diego FC. Ante el desafortunado desempeño del cuadro universitario, Efraín Juárez aceptó la culpa y lo terminó por catalogar como un fracaso, aunque también destacó los puntos buenos que demostró el equipo capitalino.

Luego de haber sido goleados en el compromiso de ida, el Olímpico Universitario recibía el partido de vuelta en la Concachampions y los locales saltaban a la cancha con la obligación de ganar por una diferencia mínima de tres para empatar el marcador global. Si bien Pumas consiguió el triunfo, fue con un solitario gol de Pedro Vitre al minuto 47, lo cual terminó por poner punto final a su participación en la justa continental.

En la conferencia de prensa luego de su estrepitosa caída ante el San Diego FC, Juárez mencionó los puntos que le hicieron falta al equipo mexicano para haber conseguido clasificar. "Estoy tranquilo, el equipo genera. El portero de ellos es la figura del partido. Nos faltó contundencia; era un objetivo pasar de ronda, no nos alcanza porque la eliminatoria en 20 minutos se nos fue".

El equipo está frustrado porque hace los méritos para avanzar de ronda; es un fracaso porque teníamos que pasar a la siguiente ronda. Vamos a pelear, y les dije allá adentro, no hay reproches. Son detalles, que es lo que hablo como entrenador. Si afinamos esos detalles, el equipo va a ser más punzante".

Aun al haber quedado eliminado, el exjugador destacó que, pese al amplio déficit en el marcador global, su equipo no bajó los brazos y buscó la victoria por todos los medios, aun cuando era imposible el poder concretar la remontada. "Lo que me gusta es que genera, no se muere de la nada. Muchas veces intentas. Hoy el equipo no se muere de nada, sino por no ser contundente".

Tras su prematura eliminación de la Copa de Campeones de la Concacaf, el cuadro universitario deberá concentrar sus esfuerzos en la Liga MX, única competencia en la que tendrán actividad durante el resto del semestre. Al momento, Pumas se encuentra en la quinta posición del Clausura 2026 con dos victorias y tres empates luego de cinco jornadas disputadas.

