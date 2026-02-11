F1: 'Checo' Pérez salta a la pista para la pretemporada de Cadillac en Bahréin; así le fue al mexicano

Ciudad de México.- La pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito de Bahréin dio inicio y con ello, la primera actividad oficial de la escudería de Cadillac con sus dos pilotos. Tanto Sergio Pérez como Valtteri Bottas tuvieron bastante actividad durante el primer día de actividades por el Medio Oriente mientras continúan con la preparación de su campaña de debut en la categoría máxima del automovilismo internacional.

El primero de los pilotos para el equipo estadounidense fue Bottas; el finlandés fue el encargado de salir a pista en el turno matutino del miércoles, 11 de febrero. En esta misma sesión, tuvieron actividad Max Verstappen de Red Bull, Lewis Hamilton de Ferrari, Oscar Piastri de McLaren, George Russell de Mercedes, además de otros 10 pilotos de diferentes escuderías.

Verstappen fue quien puso el tiempo más rápido de la sesión matutina, ya que el mejor crono que marcó fue de 1:35.433, poco menos de dos décimas más rápido que Piastri, y el podio de tiempos lo cerró George Russell con un 1:36.108. Por su parte, Valtteri Bottas frenó los cronómetros en 1:39.150, estableciendo el noveno tiempo, además de que pudo dar un total de 49 giros.

'Checo' Pérez sale en el turno vespertino

Pérez Mendoza fue designado para salir en la segunda sesión de la jornada, a la par del actual campeón del mundo, Lando Norris, Kimi Antonelli por Mercedes, Charles Leclerc por Ferrari y el resto de pilotos restantes. La única bandera roja de toda la jornada cayó porque el Alpine comandado por Franco Colapinto sufrió un problema en la curva 4 y no fue hasta la curva 8 que detuvo su marcha en su totalidad.

En esta sesión, todos los equipos decidieron salir con un poco más de potencia, ya que se bajaron los tiempos en casi un segundo por vuelta; el mejor cronómetro lo dejó Norris con un 1:34.699, seguido por Verstappen a poco más de una décima. Sergio Pérez logró finalizar la jornada en el puesto 14 al marcar un 1:39.828, mejorando lo hecho por su compañero de equipo, además de alcanzar a dar un total de 58 vueltas.

#F1TESTING: DAY ONE CLASSIFICATION



Lando Norris on top after a busy first day in Bahrain #F1 pic.twitter.com/284cGbXC0Q — Formula 1 (@F1) February 11, 2026

Para el jueves 11 de febrero, el piloto mexicano será el encargado de salir a pista durante el turno matutino (hora de Bahréin), mientras que su compañero tomará las riendas del monoplaza en la tanda vespertina. La sesión comenzará a la 1:00 horas y dará fin hasta las 10:00 (horario CDMX).

#Deportes | Cadillac anuncia los horarios en los que 'Checo' Pérez saldrá a pista en la pretemporada de la F1 ?uD83CuDFCE?https://t.co/yxE5LIuZs7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui