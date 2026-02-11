Golpe a la Selección Mexicana: Marcelo Flores recibe autorización de la FIFA para jugar con Canadá

Ciudad de México.- La Selección Mexicana tiene una nueva baja, aunque ahora será definitiva, pues la FIFA dio la autorización para que Marcelo Flores se integre de manera oficial a Canadá. El atacante que milita con los Tigres UANL de la Liga MX ya podrá ser convocado por el combinado norteamericano y desde ahí, buscará asistir a la Copa del Mundo 2026.

Cabe recordar que Flores es nacido en Canadá, pero tiene ascendencia mexicana, por lo que ya hace varios años optó por elegir la nacionalidad deportiva y representar a México en primera instancia. A pesar de eso, Marcelo tuvo escasas apariciones con el conjunto 'Tricolor' y la más reciente fue en abril del 2022.

Al quedar relegado a segundo plano por parte de la Selección Mexicana, el extremo por izquierda dejó en claro sus intenciones para cambiar su nacionalidad deportiva a Canadá y ser tomado en cuenta por dicho combinado. Inclusive, Marcelo Flores fue invitado a un campo de entrenamiento canadiense, aunque no pudo tener actividad oficial, pues el proceso seguía en marcha.

#Deportes | ¿Sin rencores? Javier Aguirre aplaude a Marcelo Flores por cambiar a la Selección Mexicana por Canadá ?https://t.co/v4AH8Idr3i — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 24, 2026

FIFA da luz verde para Marcelo Flores

Tras varias semanas de revisión, la Plataforma de Cambio de Asociación de la FIFA publicó durante la mañana del miércoles 11 de febrero que se autorizó el cambio de federación para Marcelo Flores, por lo que ahora puede ser convocado de manera oficial por Canadá. Ya con la autorización del ente internacional, el atacante podría buscar ganarse su lugar en el conjunto norteamericano y asistir a la Copa del Mundo 2026.

¡Lo que era obvio ya es oficial! uD83CuDDE8uD83CuDDE6



Marcelo Flores ya aparece registrado en la FIFA como futbolista que decidió cambiar de asociación y ya es elegible para representar a Canadá



Igualmente, Fidalgo ya puede jugar con la Selección Mexicana uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/uwOL913UG9 — MedioTiempo (@mediotiempo) February 11, 2026

La determinación abre un nuevo capítulo en la trayectoria del futbolista de Tigres, señalado como uno de los jóvenes con mayor proyección en la zona de Concacaf. Su llamado se perfila como una variante relevante para Jesse Marsch y su cuerpo técnico, que hasta ahora únicamente habían podido evaluarlo en sesiones de entrenamiento.

A nivel selecciones, Marcelo Flores solo tiene tres compromisos (dos amistosos y uno en la Concacaf Nations League), en los que apenas acumula 46 minutos, sin anotaciones ni asistencias. Con Tigres en el Clausura 2026, el atacante ha participado en cuatro de las cinco jornadas, con dos dianas marcadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui