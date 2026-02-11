Juegos Olímpicos en Milán-Cortina 2026 ¿Dónde ver a Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico?

Ciudad de México.- Luego de la histórica clasificación de Donovan Carrillo, el atleta mexicano disputará la ronda final de patinaje artístico varonil de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. El patinador jalisciense buscará mejorar la marca que estableció en la justa de Beijing 2022, aunque se enfrentará a las mayores potencias mundiales de la disciplina como Ilia Malinin y Yuma Kagiyama.

Cabe recordar que Carrillo fue el quinto patinador en salir del Grupo A y de inmediato cautivó al público que abarrotaba el Milano Ice Skating Arena con un traje deslumbrante en el que resaltaban los detalles en color azul rey, morado y azul agua, combinados con un pantalón y patines negros. El mexicano dominó la pista de hielo con una rutina corta, ejecutada con la melodía Hip Hip Chin Chin.

Donovan registró un total de 75.56 puntos; su rutina estuvo llena de saltos de la mayor exigencia y fue en uno de ellos que cometió un error, el cual fue penalizado por los jueces. El mexicano intentó un triple axel, aunque no lo pudo aterrizar de manera óptima, por lo que sufrió la deducción de un punto.

¡ERES GIGANTE, DONOVAN!uD83DuDC4F



El patinador mexicano @DonovanDCarr brilla en la Milano Ice Skating Arena tras presentarse en estos Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de 'Hip Hip Chin Chin'uD83CuDDF2uD83CuDDFD?? ¡Vamos por esa final!#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/gQdY7uGT1Y — Claro Sports (@ClaroSports) February 10, 2026

Es por eso que el jalisciense solo pudo treparse al tercer puesto de la clasificación general en ese momento y tuvo que esperar a que transcurriera la mayor parte del Grupo B para poder asegurar su boleto. A final de la jornada, Donovan Carrillo finalizó en el puesto 21 del programa corto, lo que le bastó para poder avanzar a la final, donde se tendrá que enfrentar a las mayores potencias internacionales.

#Deportes | Donovan Carrillo clasifica a la final de patinaje artístico varonil en los Olímpicos Milán-Cortina 2026uD83CuDF96?uD83DuDEFChttps://t.co/tKWu2l2WDK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 11, 2026

Lista completa de los finalistas

Ilia Malinin (EE.UU.)

Yuma Kagiyama (Japón)

Adam Siao Him Fa (Francia)

Daniel Grassl (Italia)

Mikhail Shaidorov (Kazajistán)

Junhwan Cha (Corea del Sur)

Kevin Aymoz (Francia)

Andrew Torgashev (EE.UU.)

Shun Sato (Japón)

Stephen Gogolev (Canadá)

Kyrylo Marsak (Ucrania)

Petr Gumennik (AIN)

Boyang Jin (China)

Maxim Naumov (EE.UU.)

Nika Egadze (Georgia)

Matteo Rizzo (Italia)

Denis Vasiljevs (Letonia)

Aleksandr Selevko (Estonia)

Lukas Britschgi (Suiza)

Adam Hagara (Eslovaquia)

Vladyslav Samoilov (Polonia)

Kao Miura (Japón)

Donovan Carrillo (México)

Horarios de la final de patinaje artístico varonil (programa largo)

Recinto: Milano Ice Skating Arena

Fecha: Viernes, 13 de febrero

Horario: 12:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Claro Sports/TUDN/VIX Premium

¡DONOVAN AVANZA A LA FINAL!uD83DuDC4FuD83CuDDF2uD83CuDDFD



El mexicano esperaba que Fedora Kuliss no sacara más de 75 puntos en su rutina... ¡Y ASÍ FUE!uD83DuDE0D??

Por segunda ocasión consecutiva, el mexicano peleará por una medalla olímpica, ahora en Milano Cortina 2026 pic.twitter.com/poCbsC31Gv — Claro Sports (@ClaroSports) February 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui