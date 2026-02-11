Lewis Hamilton prevé una temporada 2026 de la F1 llena de sorpresas: "No tengo idea de qué va a pasar"

Ciudad de México.- No es un secreto que la temporada 2026 de la Fórmula 1 quedará marcada en la historia, pues será la punta de lanza, implementando el nuevo reglamento de la FIA, el cual cambiará partes radicales de los monoplazas. Ante esto, Lewis Hamilton advirtió que así como a los pilotos, los aficionados se tendrán que adaptar a todos los cambios que presentará la categoría, pues será una campaña atípica y de muchas sorpresas.

Los monoplazas del 2026 presentan múltiples cambios que van desde el tamaño, tanto en anchura como la distancia entre ejes, hasta nuevos compuestos en las unidades de potencia, las cuales contarán con una mayor fracción híbrida. Uno de los cambios más evidentes es la eliminación del DRS, el cual será sustituido por un sistema aerodinámico móvil, el cual permitirá la apertura del alerón frontal y trasero en conjunto.

Ante todos los cambios, Hamilton admitió que, para ellos comprender las diferencias conforme a los monoplazas anteriores, tuvieron que recibir capacitación constante con los ingenieros del equipo; el británico consideró que los aficionados no entenderán la mayor parte de los cambios y tendrán que transcurrir varias carreras para que asimilen lo que ocurre en la pista. "Ninguno de los aficionados lo va a entender, no creo. Es muy complejo".

Sobre las estrategias que llevarán a la victoria, el multicampeón de la F1 aseguró que no han podido descifrar del todo el monoplaza y dependerá de varios factores. "No tengo ni idea de qué va a pasar. Ni siquiera puedo responder a esa pregunta. La gestión de la energía será clave. Qué equipo está más al tanto de la implementación y qué piloto lo está más".

En cuanto a la gestión, diría que es bastante sencillo. Quizás en la configuración de carrera sea diferente. Ya veremos. Pero también hay un sistema que, al terminar una vuelta, aprende automáticamente tu forma de conducir. Así que estamos intentando dominarlo y comprenderlo. Pero todos estamos en la misma situación".

Lewis Hamilton ya tuvo actividad durante la sesión oficial de pretemporada 2026, ya que comandó el SF-26 de Ferrari en el Circuito de Bahréin en el turno matutino. El británico estableció el séptimo mejor tiempo de la jornada, aunque finalizó a más de 1.2 segundos de su compañero de equipo, Charles Leclerc.

#F1TESTING: DAY ONE CLASSIFICATION



Lando Norris on top after a busy first day in Bahrain #F1 pic.twitter.com/284cGbXC0Q — Formula 1 (@F1) February 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui