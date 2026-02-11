Llueven suspensiones a jugadores tras pelea campal entre los Pistons y Hornets en la NBA

Charlotte, Estados Unidos.- La batalla campal que sostuvieron jugadores de los Detroit Pistons y los Charlotte Hornets el martes por la noche, arrojó no sólo golpes y moretones, sino también una serie de suspensiones por parte de la NBA este miércoles, siendo el más afectado el pívot de Detroit, Isaiah Stewart, fue suspendido siete partidos.

Otros tres jugadores también fueron sancionados por su implicación en una pelea, los delanteros de los Hornets, Miles Bridges y Moussa Diabaté, fueron sancionados cuatro partidos cada uno por pelear y escalar el altercado, mientras que el pívot de los Pistons, Jalen Duren, recibió dos encuentros por iniciar el altercado y la pelea, anunció la liga.

PISTONS AND HORNETS GET INTO IT!!! uD83DuDE33uD83DuDE33



4 EJECTIONS. 4!!! pic.twitter.com/Gcl67LCh0s — Bleacher Report (@BleacherReport) February 10, 2026

Sin embargo, la penalización más pesada fue para Stewart, y la NBA afirmó que se basó en parte en su "historial repetido de actos antideportivos". La liga dijo que abandonó el banquillo, entró agresivamente en la contienda en la cancha y peleó durante el partido del lunes por la noche.

Se informó que las suspensiones comenzarán de inmediato, ya que Stewart y Duren se perderán el partido de este miércoles por la noche contra los Toronto Raptors. Bridges y Diabaté también estarán fuera hoy por la noche cuando los Hornets reciban a los Atlanta Hawks.

El zafarrancho escaló rápidamente sobre la duela

Esta viene a ser la quinta ocasión en la que Stewart es suspendido, incluyendo una vez por un altercado con LeBron James en 2021. Fue suspendido dos veces la temporada pasada, incluyendo el pasado abril en un altercado con los Minnesota Timberwolves que escaló hasta las gradas.

Los jugadores tuvieron que ser separados

Diabaté, Bridges, Duren y Stewart fueron expulsados tras la victoria de los Pistons por 110-104 tras una pelea en el tercer cuarto. Duren avanzaba hacia el aro cuando fue derribado por Diabate. Duren se giró para quedarse cara a cara con Diabaté y ambos parecieron chocar cabezas. Duren entonces golpeó a Diabate en la cara con la mano abierta y la situación escaló a partir de ahí.

Duren habló tras el partido, calificándolo de "juego excesivamente competitivo", añadiendo que "las emociones estaban a flor de piel. Al final del día, nos encantaría que siguiera siendo baloncesto, pero las cosas pasan. Todos estaban jugando duro".

Fuente: Tribuna del Yaqui