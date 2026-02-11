Los Brewers agregan profundidad a la receptoría; firman a Gary Sánchez por una campaña

Milwaukee, Estados Unidos.- Los Milwaukee Brewers habrían llegado a un acuerdo con el receptor Gary Sánchez en un acuerdo por una temporada y 1.75 millones de dólares, con lo que agregarían un respaldo confiable a esta posición dentro del terreno de juego.

Veterano de once campañas en MLB, Sánchez, de 33 años, jugó para los Brewers en 2024 y bateó para .220 con un porcentaje de embasado de .307, con 11 cuadrangulares y 37 carreras impulsadas en 89 partidos, como suplente del receptor dos veces All-Star William Contreras y mientras se desempeñaba también como bateador designado. Antes de este cambio, los únicos receptores en la plantilla de 40 jugadores de Milwaukee eran Contreras y el prospecto de 23 años Jeferson Quero, que no ha jugado ningún partido de las Grandes Ligas en su carrera.

El mes pasado, los Brewers firmaron también al receptor Reese McGuire con un contrato de ligas menores con invitación al campamento de las Grandes Ligas. McGuire, que cumplirá 31 años el 2 de marzo, bateó para .226 con un porcentaje de embasado de .245, nueve jonrones y 24 carreras impulsadas en 44 partidos con los Chicago Cubs la temporada pasada.

Brewers obtienen a un receptor con experiencia

Un dos veces All-Star, Sánchez jugó el año pasado con los Baltimore Orioles y bateó para .231 con un porcentaje de embasado de .297, cinco jonrones y 24 carreras impulsadas en 29 partidos. El dominicano ha bateado para .224 con un porcentaje de embasado de .309, 189 jonrones y 509 carreras impulsadas en 859 partidos de temporada regular con los New York Yankees (2015-21), Minnesota Twins (2022), New York Mets (2023), San Diego Padres (2023), Brewers y Orioles.

También aporta poder ocasional con el madero

Sánchez fue segundo tras Michael Fulmer de Detroit en la votación para novato del año de la Liga Americana en 2016. también fue seleccionado para el All-Star de la Liga Americana con los Yankees en 2017 y 2019. Aunque no ha demostrado esa misma clase de producción con consistencia desde el 2019, Sánchez ha seguido registrando altas tasas de cañonazos, en ocasiones resultando en inesperados números de poder con los clubes que le han dado una oportunidad de jugar.

Fuente: Tribuna del Yaqui