MLB: Los Rangers habrían llegado a un acuerdo con un viejo conocido del equipo para su regreso

Arlington, Estados Unidos.- Los Texas Rangers habrían llegado a un acuerdo para traer de vuelta al equipo a uno de sus pilares del campeonato de 2023, después de que el lanzador Jordan Montgomery aceptara un contrato por una temporada con el equipo.

De esta manera, el zurdo estaría de vuelta con los Rangers, tres temporadas después de haber formado parte de su único campeonato de la Serie Mundial y mientras Montgomery continúa recuperándose de una segunda cirugía de reconstrucción del codo.

Rangers, LHP Jordan Montgomery agree to deal, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman. pic.twitter.com/H7IRB3UbIa — MLB (@MLB) February 11, 2026

Una persona con conocimiento del acuerdo confirmó la medida el miércoles. La persona habló con bajo condición de anonimato porque el acuerdo no se había finalizado ni anunciado. El Dallas Morning News fue el primero en informar del acuerdo y dijo que valía 1.25 millones de dólares más posibles bonificaciones por el rendimiento.

Motgomery fue adquirido por los Rangers en la fecha límite de traspasos de 2023, procedente de St. Louis y tuvo un récord de 4-2 con una efectividad de 2.79 en 11 partidos de temporada regular con Texas antes de ganar dos partidos de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Montgomery espera revivir viejas glorias con Texas

Eso incluyó dos entradas y un tercio en relevo en el partido decisivo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en Houston. Esa postemporada tuvo un récord de 3-1 en seis partidos, sufriendo la derrota al ser titular en el segundo partido de la Serie Mundial contra Arizona. Después de esa campaña, se fue a la agencia libre y no firmó hasta finales de la primavera siguiente con los Diamondbacks, con quienes logró un récord de 8-7 y una efectividad de 6.23 en 2024 antes de perderse toda la temporada pasada.

Tuvo un efímero paso con los Diamondbacks

Montgomery podría aportar profundidad de pitcheo a los Rangers en la segunda mitad de esta temporada, dependiendo de su rehabilitación. Montgomery se sometió por primera vez a una cirugía Tommy John en 2018, realizada por el exmédico del equipo de los New York Yankees, el doctor Christopher Ahmad.

Los Rangers llegaron al entrenamiento de primavera con un roster completo de 40 jugadores, por lo que tendrán que moverse para liberar un puesto en la plantilla activa para Montgomery antes de poder colocarlo en la lista de lesionados. En ocho temporadas en las Grandes Ligas con los New York Yankees, St. Louis, Texas y Arizona, el zurdo de 33 años tiene un récord de 46-41 con una efectividad de 4.03 en 166 partidos (161 de ellos como titular).

Fuente: Tribuna del Yaqui