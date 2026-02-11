Ni en la Concachampions convence: América empata en casa ante Olimpia, pero avanza a los octavos de final

Ciudad de México.- El América sigue dejando más dudas que certezas, y ahora no fue en la Liga MX, sino en la Copa de Campeones de la Concacaf, ya que no pudo aprovechar y terminó por empatar 0-0 ante el Olimpia de Honduras este miércoles 11 de febrero en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

Aunque fueron los azulcremas el equipo más ofensivo, al final no pudieron concretar y terminaron por avanzar a los octavos de final de la Concachampions, gracias al partido de ida, donde ganaron 2-1 en la cancha catracha, por lo que André Jardine volverá a respirar.

Termina el partido de Champions Cup. uD83EuDD85



Nos vemos en la siguiente ronda. uD83DuDCAA pic.twitter.com/DiUDIzO8L0 — Club América (@ClubAmerica) February 12, 2026

Detalles

Las Águilas salieron con un tridente ofensivo comandado por Brian Rodríguez, Víctor Dávila y Érick Sánchez, los cuales tuvieron una nula actividad, al solamente registrar par de tiros a la portería rival. Mientras que los hondureños, aunque al final salieron en busca de la victoria, no fue suficiente y terminaron por despedirse de la competencia.

Igualmente, el estratega brasileño mandó a su equipo titular, siendo 'El Rayito' su mejor hombre, a quien le anularon un gol al minuto dos por fuera de lugar, el mismo que marcara el rumbo del partido. Otra de las novedades de este duelo es que Raphael Veiga entró para el segundo tiempo y mostró el nivel que tiene en la cancha, sobre todo encarando al rival.

Mientras que el otro flamante refuerzo de los de Coapa, Vinícius Lima, no estuvo convocado porque aún no ha sido inscrito en la competencia, mientras que el uruguayo Thiago Espinosa sí estuvo presente, pero como espectador en los asientos del exestadio Azteca.

Con este resultado, las Águilas del América esperan rival en la siguiente ronda de la Concacaf que saldrá de la llave que disputarán Philadelphia Union y el Defence Force de Trinidad y Tobago, donde, a pesar de la nula ofensiva, parten como favoritos en esa ronda.

¡América sella su boleto a los Octavos de Final! pic.twitter.com/XUfX8IlVMI — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 12, 2026

La próxima parada del América es este sábado ante las Chivas Rayadas del Guadalajara en otro episodio del Clásico Nacional, que genera expectativa, ya que por primera vez en los últimos años, son los tapatíos quienes saltarán como favoritos al llegar como los máximos líderes de la competencia y con un paso perfecto de cinco victorias.

Fuente: Tribuna del Yaqui