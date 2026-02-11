Pumas UNAM aún no renueva a Keylor Navas; el costarricense finalizará su contrato en pocos meses

Ciudad de México.- Los Pumas UNAM están teniendo su mejor inicio de torneo de los últimos años, ya que luego de cinco jornadas en el Clausura 2026, permanecen entre los mejores clasificados sin haber conocido la derrota. Gran parte de esto se debe al trabajo de su guardameta, Keylor Navas, que a pesar de ser uno de los mejores jugadores del equipo, no le han ofrecido una renovación de contrato y podría dejar la Liga MX en un par de meses.

Navas arribó a los Pumas en julio del 2025 y de inmediato se convirtió en el referente del equipo, además de portar el gafete de capitán al ser un estandarte para toda la afición universitaria. En las cinco jornadas que se han disputado del actual certamen mexicano, el costarricense ha disputado todos los minutos con el equipo y ha podido mantener su arco en ceros en dos de dichos compromisos.

A pesar de ser uno de los mejores arqueros de toda la Liga MX, Navas no ha recibido una extensión de contrato. De acuerdo a lo reportado por parte de los insiders del entorno del guardameta costarricense, Keylor tiene la intención de permanecer en México y sobre todo con Pumas, con quienes se ha entendido a la perfección en el proyecto deportivo.

#Deportes | Doblete de Jordan Carrillo y los Pumas exhiben al Santos Laguna en la jornada 4 del Clausura 2026 ??https://t.co/mdPfmbSokq — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 31, 2026

Aun con todos los factores a favor del multicampeón de la Champions League, de parte del conjunto universitario sigue en pie la negativa por renegociar su acuerdo. Según la información recabada por el portal Transfermarkt, Keylor Navas finalizará su contrato con los capitalinos en junio del 2026, por lo que antes de que inicie el Mundial, podría anunciarse como fichaje de un nuevo equipo.

¡NO SE QUIERE IR! uD83EuDD79



Keylor Navas tiene clara su postura: quiere seguir en Pumas. El arquero tico está encantado en México y su deseo es permanecer en el cuadro universitario.



Eso sí, hasta el momento no hay acercamientos formales para renovar su contrato, que vence en junio de… pic.twitter.com/4xH3tqehus — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) February 11, 2026

Esta negativa por parte de la directiva de Pumas no es algo nuevo, ya que desde mediados de enero, trascendió por propia voz de Antonio Sancho, director deportivo del equipo, que el futuro del costarricense se analizaría conforme se acercara el final de su acuerdo. "En su momento hablaremos con él para saber qué es lo que quiere y qué queremos nosotros".

La realidad es que la afición universitaria se ha manifestado en diversas ocasiones para que el equipo ofrezca una renovación para el Sudamericano. Keylor Navas se ha convertido en una identidad para el equipo y ha ayudado a subsanar la mala relación que ha imperado entre los seguidores y el equipo durante los últimos años.

#Deportes | ¿Se va de la Liga MX? Pumas UNAM confirma que no hay negociaciones para renovar a Keylor Navas ??https://t.co/kPKWyUgzVS — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 24, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui