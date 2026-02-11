¡Puro México! Andrés Muñoz en el Top 5 de los mejores relevistas; ya se entrena con los Mariners

Ciudad de México.- La temporada 2026 de MLB está a la vuelta de la esquina y son varios lo peloteros mexicanos que ya hicieron acto de presencia en los campos de entrenamiento de los distintos equipos desde el martes, tanto en Arizona, como en la Florida.

Uno de ellos es el lanzador sinaloense Andrés Muñoz, quien ya reportó con los Seattle Mariners en el Peoria Sports Complex en Arizona para ponerse en forma y llegar mejor preparado a esta próxima campaña, donde espera mejorar su actuación que lo llevó a ser considerado como uno de los mejores cerradores en toda la Gran Carpa.

uD83DuDEA8 MUÑOZ uD83CuDDF2uD83CuDDFD EL QUINTO MEJOR



ANDRES MUÑOZ uD83CuDDF2uD83CuDDFD es el quinto mejor relevista de #MLB según @MLBNetwork.



?? MUÑOZ uD83CuDDF2uD83CuDDFD tuvo 3??8?? Salvamentos en 2025 y no recibió carrera en #Postemporada en 7 juegos. pic.twitter.com/zcZfS961KF — Joframaso (@joframaso) February 11, 2026

Y precisamente este miércoles se dio a conocer el ranking de MLB Network de los mejores taponeros de las Grandes Ligas de cara al nuevo torneo, donde el mochiteco destaca dentro del Top 5 sólo por detrás figuras como el cubano Aroldis Chapman (Boston), Mason Miller (Padres), Edwin Díaz (Dodgers) y Cade Smith (Guardianes).

El mochiteco tuvo su mejor temporada en MLB

Dicha posición en este lista se lo ganó después de dejar marca de 3-3, con una efectividad de 1.72 y un WHIP de 1.03, además de acumular 83 ponches en 62.1 entradas lanzadas y 64 apariciones como relevista este 2025, cuando sumó 38 salvamentos, siendo esta la mayor cantidad de rescates para Muñoz en una sola temporada luego de seis años como ligamayorista.

Y tras ser nombrado el relevista del mes de marzo y abril, el sinaloense recibió el llamado para participar por segunda ocasión en su carrera en el MLB All-Star 2025; completando la campaña como uno de tres mexicanos, junto a Joakim Soria y Roberto Osuna, que logran alcanzar 30 o más rescates en una misma temporada en el mejor beisbol del mundo.

Muñoz fue uno de los más confiables para cerrar encuentros

Muñoz disputará su séptima temporada en las Grandes Ligas, donde debutó en el 2019 con los San Diego Padres y desde entonces acumula una marca de 13-23, con 78 salvamentos y 354 ponches en 259.1 entradas lanzadas y 263 apariciones, con una efectividad de 2.43.

Pero antes de hacer su debut en 2026 con los Mariners, 'El Plebe' deberá enfrentar un importante compromiso con la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, esto luego de ser confirmado como su cerrador estelar por el manager Benjamín Gil.

Fuente: Tribuna del Yaqui