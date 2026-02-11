Raúl Jiménez no pudo evitar la goleada que el Fulham sufrió ante el Manchester City en la Premier League

Ciudad de México.- Un feroz primer tiempo bastó para que el Manchester City propinara una goleada al Fulham y continuar peleando por las primeras posiciones dentro de la Premier League. El delantero mexicano, Raúl Jiménez, fue titular por parte de los 'Cottagers', aunque poco pudo hacer para evitar la derrota y terminó saliendo de cambio en la parte complementaria con escasas oportunidades generadas.

Respaldados por un Phil Foden efectivo, el Manchester City se convirtió en una completa tortura para la línea defensiva del Fulham, quienes apenas pudieron aguantar el cero por 20 minutos, aunque los locales tuvieron un par de oportunidades claras. Bernd Leno, arquero del Fulham, se convirtió en la figura durante el arranque del compromiso, pero terminó por ceder ante las insistencias de los 'Citizens'.

Luego de que las jugadas de toques cortos no dieran frutos, comenzaron a probar con los centros largos y fue así como lograron inaugurar el marcador. Matheus Nunes sirvió un centro pasado, el cual fue bajado por Erling Haaland y el balón le terminó por quedar a Antoine Semenyo, quien puso el uno por cero parcial al minuto 23.

La primera diana de la jornada no cambió el planteamiento de las dos escuadras y fue cuestión de tiempo para que la ventaja del Manchester se ampliara. Apenas pasada la media hora de juego y tras una gran jugada colectiva comandada por el propio Semenyo, dejó a Nico O'Reilly de frente al arco y terminó picando su disparo ante la salida de Leno.

En el 38' y como justicia total en el desarrollo del compromiso, Haaland firmó el tres por cero definitivo; el atacante noruego recibió la pelota afuera del área y desde la larga distancia, puso un disparo cruzado, imposibilitando la reacción del arquero rival. En el resto del encuentro y ya con los tres puntos asegurados, los dirigidos por Pep Guardiola se enfocaron en administrar la ventaja y hacer frente a los escasos embates rivales.

Con este triunfo, el Manchester City llegó a las 53 unidades, lo que lo mantiene en la pelea por la primera posición de la Premier League, donde se ubica el Arsenal con una ligera ventaja de solo tres puntos. Para la siguiente jornada, los 'Citizens' recibirán en el Etihad Stadium al Newcastle.

Fuente: Tribuna de Yaqui