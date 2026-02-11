Seattle de fiesta; los flamantes campeones de la NFL, los Seahawks desfilan ante su gente

Seattle, Estados Unidos.- A penas tres días después de conquistar su segundo título de Super Bowl, en Santa Clara, California los Seahawks desfilaron por las principales calles de Seattle, después de una multitudinaria ceremonia que se realizó en el Lumen Field.

Acto seguido, los jugadores subieron barriles de cerveza, champán y puros a la parte trasera de los camiones para emprender un ruidoso desfile de 3.2 kilómetros por el centro de Seattle. En la Cuarta Avenida los aficionados formaron numerosas filas, apretujándose unos contra otros para celebrar un logro que llevaban esperando desde 2014, cuando alzaron su único título hasta ahora.

A celebration worthy of the champions. pic.twitter.com/dfdy5gQinq — Seattle Seahawks (@Seahawks) February 11, 2026

Durante el recorrido, Ernest Jones IV soltó algunas palabras altisonantes mientras elogiaba a sus compañeros defensivos, su línea ofensiva, su quarterback y la ciudad de Seattle. Como el resto de sus Seahawks, el líder de la famosa defensa del 'Lado Oscuro' tenía una excusa para usar alguna palabrota ocasional durante una entrega matutina de trofeos en el Lumen Field.

El desfile inició en el Lumen Field

John Schneider, arquitecto de esa defensa y presidente de operaciones de futbol americano, también estaba de buen humor. Además de elogiar al entrenador de segundo año Mike Macdonald, Schneider brindó por el difunto propietario del equipo Paul Allen.

Dos semanas atrás, la cadena ESPN informó que los Seahawks saldrían a la venta tras el Super Bowl. Pero el miércoles trataba de celebrar lo que Seattle logró bajo Jody Allen, que ha sido propietaria del equipo desde que su hermano, cofundador de Microsoft, falleció en 2018 a los 65 años.

Los jugadores festejaron en grande

El quarterback Sam Darnold también reconoció a Allen, Schneider y Macdonald durante su breve discurso. Jones defendió con vehemencia a Darnold tras su partido de cuatro intercepciones a mediados de noviembre, que resultó ser la última derrota de los Seahawks en la temporada. El Super Bowl fue su décima victoria consecutiva. "Mucha gente no creía en mí", dijo Darnold, "pero no importaba porque los que estaban cerca creían en mí, incluidos vosotros".

Miles de aficionados vitorearon a su héroes

El desfile de la victoria en la Super Bowl es el segundo para los Seahawks en los 50 años de historia de la franquicia. Los Seahawks ganaron su primer campeonato hace 12 años. Las autoridades municipales estimaron que hasta un millón de aficionados se alinearían a lo largo del recorrido del desfile. El desfile comenzó tras la entrega del trofeo y se esperaba que durara dos horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui