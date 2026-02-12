Álvaro Fidalgo se lanza contra Héctor Herrera por su critica a los naturalizados: "Soy un mexicano más"

Ciudad de México.- El tema de jugadores naturalizados siempre ha sido polémica cuando de Selección Mexicana se trata, pues muchos consideran que su espacio debió de ser asignado para elementos que hayan nacido en México. Sobre esta misma terna, Álvaro Fidalgo respondió a unas polémicas declaraciones de Héctor Herrera, jugador que perteneció al 'Tricolor' durante muchos años y asistió a tres Copas de Mundo.

Cabe recordar que Fidalgo ya cuenta con la nacionalidad mexicana aunque con su fichaje con el Real Betis de España, se puso en duda su disponibilidad para ser convocado por Javier Aguirre. La FIFA establece que cada jugador naturalizado debe de pasar cinco años de residencia continua en el país que le otorgó la nacionalidad y al momento de regresar a Europa, se creó una confusión sobre si el 'Maguito' había cumplido los requerimientos.

#Deportes | FMF inicia proceso ante la FIFA para que Álvaro Fidalgo pueda jugar para la Selección MexicanauD83CuDDF2uD83CuDDFD?https://t.co/vjNK89roOW — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 4, 2026

¿Qué dijo Herrera?

El exitoso mediocampista mexicano fue cuestionado sobre si el considera que Fidalgo tiene los méritos necesarios para ser convocado por México, a lo que ofreció una respuesta tajante. "Yo si fuera mandamás de la Selección Mexicana, no llevaría extranjeros, por algo cada uno nace en su país y tiene que jugar para su país".

Sobre esto, Álvaro descartó que haya problemas entre el y 'HH', pues afirmó que tienen una buena relación desde hace varios años y respeta su opinión. Aún así, el actual jugador del Real Betis afirmó que ya es un mexicano más y que como cualquier otro jugador, tiene el derecho a ser convocado por la Selección Mexicana.

No somos enemigos; yo tengo el pasaporte mexicano, soy un mexicano más, pero entiendo el punto de Héctor y tengo una relación con él. Es su opinión y se la respeto".

“Soy un mexicano más” ??uD83DuDC9A



Álvaro Fidalgo charló en ‘Libre y Directo’ de @La_SER y entiende el punto de Héctor Herrera sobre los naturalizados en la Selección Mexicana uD83DuDDE3??uD83CuDFFBuD83CuDDF2uD83CuDDFD



El ‘Maguito’ comentó que al final Javier Aguirre es quien tomará la decisión si lo convoca o no uD83DuDCDD?… pic.twitter.com/RmruEeGlb1 — AS México (@ASMexico) February 12, 2026

Como sentencia del tema, el 'Maguito' afirmó que la palabra final la tendrá Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana. "Aguirre es el que manda y su opinión es la que va a dictar". Sobre este mismo tema, el 'Vasco' ya se ha pronunciado en par de ocasiones, afirmando que lo tendrá en cuenta y le dará la oportunidad de ganarse un lugar para la Copa del Mundo 2026. Fidalgo pudiera recibir la convocatoria y vestir por primera ocasión la playera 'Tricolor' durante la fecha FIFA de marzo.

#Deportes | Javier Aguirre tendrá en cuenta a Álvaro Fidalgo para la Copa del Mundo 2025 con la Selección Mexicana ?uD83CuDFC6https://t.co/pcyhDSpZYU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui