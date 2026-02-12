Baile 'colchonero': Atlético de Madrid golea al Barcelona y acaricia la final en la Copa del Rey 2026

Ciudad de México.- Con un despliegue ofensivo agresivo en la primera mitad, el Atlético de Madrid logró golear al Barcelona para adelantarse en la ida en las semifinales de la Copa del Rey 2026. El cuadro 'Colchonero' ahora se perfila como el favorito de su llave y afrontará la vuelta ante un Barcelona que estará obligado a ganar con una diferencia de cinco anotaciones para avanzar a la ronda final del certamen.

El gol que inauguró el marcador fue una advertencia de lo que se le avecinaba al Barça, ya que Eric García marcó en propia puerta apenas en el minuto siete; el defensivo intentó pasarle el balón a su arquero, pero el pase se terminó colando entre las piernas de Joan García y finalizó en las redes. La mala tarde continuó para Eric, ya que en los últimos instantes del encuentro, fue expulsado al cortar un contraataque del Atlético.

Con el primer gol de la jornada, el Atlético de Madrid se lanzó a la carga para intentar liquidar el compromiso de ida en pocos minutos, lo cual les terminó por funcionar. Apenas al 14' y tras un pase filtrado de Julián Álvarez, Antoine Griezmann recibió el balón en la parte derecha del área, acomodó el cuerpo y puso una definición cruzada que entró pegada al poste más lejano.

El Barcelona sucumbió con el segundo tanto, pues los errores en zona defensiva fueron cada vez más notables y, aunados a no poder tener posesiones de balón prolongadas, terminó cayendo el tercer tanto de la jornada. El conjunto 'colchonero' robó el balón desde medio campo y concluyó con una diagonal precisa a Ademola Lookman, quien solo tuvo que empujar el balón.

El tres por cero causó pánico en el banquillo del Barcelona y, antes del minuto 40, Hansi Flick ordenó el primer cambio ofensivo del encuentro. El sacrificado fue Marc Casadó, mediocampista que terminó saliendo para darle cabida a Robert Lewandowski e intentar la remontada, pero el destino ya estaba establecido.

El agregado de la primera mitad fue el clavo final del cuadro culé con un trallazo de Julián Álvarez; el argentino puso fin a una extensa sequía de anotaciones con un certero disparo desde los linderos del área, venciendo así a Joan García. En la parte complementaria, el 'Atleti' bajó las revoluciones y se dedicó a administrar la ventaja, aunque por momentos ambicionaba otra anotación.

