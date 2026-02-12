'Bateó' a las Águilas: Brian Gutiérrez confirma que rechazó al América antes de firmar con Chivas

Ciudad de México.- A pesar de su corta edad, Brian Gutiérrez fue presentado como una de las apuestas fuertes en el ataque para las Chivas del Guadalajara y, tras cinco jornadas, se ha ganado la titularidad en el Clausura 2026. En la conferencia de prensa previa al Clásico Nacional, el mexicoamericano afirmó que fue buscado por Águilas del América, a quienes rechazó para firmar con el 'Rebaño Sagrado'.

Gutiérrez fue presentado como refuerzo para el Guadalajara desde el 12 de diciembre del 2025, por lo que tuvo la oportunidad de entrenar con sus nuevos compañeros y adaptarse al estilo de juego de la Liga MX. El nacido en Chicago ha disputado las cinco jornadas del Clausura 2026 que se han jugado hasta ahora, acumulando más de 370 minutos y, en su compromiso de debut, puso su primera asistencia para gol.

¡Primeros minutos con el Guadalajara y ya dio su primera asistencia!



¡Qué buena, Brian! uD83DuDE0D pic.twitter.com/xSUHT3VFPf — CHIVAS (@Chivas) January 10, 2026

De cara a vivir su primer clásico, el mexicoamericano confirmó los rumores que circularon antes de que se concretara su firma y aceptó que el América lo buscó para firmarlo, pero el amor que tenía por Chivas desde la infancia lo hizo rechazar la oferta de los de Coapa. "Sí hubo interés, creo que hubo un tema de eso, pero yo creo que tenía la respuesta, al final y siempre era Chivas", confesó.

Cada clásico que veía por la tele, la intensidad, el fuego, se vive también por afuera. Espero jugarlo y vivirlo dentro del campo. Sabemos la importancia de este encuentro. De mi parte, buscaré controlar el mediocampo, vivir esa intensidad y tener el fuego dentro del campo".

uD83DuDDE3?uD83DuDC10 "Yo tenía la respuesta final y siempre era Chivas."



uD83DuDC10uD83EuDD85 ¿Hubo interés del América por Brian Gutiérrez? El propio jugador lo confirma y confiesa que es un sueño poder disputar su primer Clásico Nacional.



uD83DuDCDD https://t.co/8zYMSomNBe pic.twitter.com/mHAXeSiaJY — Sports Illustrated MX (@SIMexico_) February 12, 2026

Gutiérrez reiteró que para él es un sueño cumplido el jugar para el Guadalajara, además de que vivir el Clásico Nacional desde adentro será algo especial. Por último, el mediocampista ofensivo descartó que las Chivas partan como favoritas, aunque dejó en claro que buscarán los tres puntos a como dé lugar.

Chivas llega al clásico de una manera inmejorable, pues permanece invicto en el Clausura 2026; con sus cinco victorias, el 'Rebaño Sagrado' se encuentra en la primera posición de la tabla y con cinco unidades de ventaja ante su más cercano perseguidor. En cambio, el América se ubica en el octavo peldaño de la tabla, aunque mejorando conforme avanzan las jornadas.

#Deportes | David Faitelson afirma que Chivas ganarán el Clásico Nacional: "Juegan mejor que el América" ?uD83DuDE4CuD83CuDFFChttps://t.co/aCpa3FHh1e — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui