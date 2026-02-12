'Checo' Pérez causa bandera roja en la F1; Cadillac presenta problemas de motor en la pretemporada

Ciudad de México.- A menos de un mes para que de inicio la temporada 2026 de la Fórmula 1, Cadillac tiene más dudas que certezas ya que de nueva cuenta, volvieron a presentar problemas considerables en el monoplaza, causando una bandera roja en los test. Dicho percance llegó cuando Sergio Pérez salía a la pista de Bahréin, imposibilitando que el mexicano completara el plan de trabajo en el segundo día de pretemporada.

Cabe recalcar que fue el propio 'Checo' quien confirmó enfrentar varios percances durante los test privados en el Circuito de Barcelona-Catalunya, donde junto con Valtteri Bottas, su compañero de equipo, fueron de los pilotos que pudieron completar menos giros. Aun así, el mexicano se mostró optimista de que los problemas se presenten en este punto de las pruebas para poder solventarlos de cara a su primera carrera oficial.

Aunque ya transcurrieron un par de semanas desde que corrieron en la pista española, el monoplaza de Cadillac volvió a sufrir un desperfecto, aunque ahora fue más serio, ya que Pérez Mendoza se quedó en medio circuito. Tan solo una hora después de salir a pista, un problema en la unidad de potencia causó la única bandera roja de la jornada y, aunque los mecánicos lograron recuperar el auto, el tiempo perdido comprometió la actividad del mexicano.

Sergio fue el encargado del turno matutino en la segunda jornada de pretemporada por Bahréin, donde su mejor tiempo fue un 1:35.653 y solo 42 vueltas completadas. El cronometro marcado por el mexicano fue muy distante del más rápido de la jornada, ya que finalizó a más de 4.3 segundos de Charles Leclerc.

También terminó por perder ante su compañero, pues, a diferencia de lo acontecido en la primera jornada por Medio Oriente, fue Bottas quien puso el tiempo más rápido de la escudería. El finlandés tomó el relevo del turno vespertino y cerró el segundo día con 68 giros, 25 más que 'Checo' y más de 1.7 segundos de ventaja en su mejor vuelta rápida.

DAY TWO CLASSIFICATION uD83DuDEA8



Charles Leclerc sets the fastest time on the second day of Pre-Season Testing in Bahrain uD83DuDC4F#F1 #F1Testing pic.twitter.com/37e1RlekNz — Formula 1 (@F1) February 12, 2026

Para la tercera jornada se invertirán los papeles, ya que Bottas será quien salga en el turno matutino y Pérez tomará el mando del monoplaza para la tarde del viernes 13 de febrero (horario Bahréin). Cadillac todavía tendrá una ventana más para resolver los problemas de su auto durante el segundo test de pretemporada del 18 al 20 de febrero y afinar los detalles de cara al inicio de la temporada, la cual llegará con el Gran Premio de Australia, el 7 de marzo.

