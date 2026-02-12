Completamente de lujo: Lista la cartelera oficial para el regreso de la UFC a la Arena Ciudad de México

Ciudad de México.- Todo está listo para que las luces de la Arena Ciudad de México se enciendan y abra sus puertas a la empresa más importante de las artes marciales mixtas (MMA) la UFC, que este próximo 28 de febrero regresa a territorio mexicano con un cartel completamente de lujo.

El evento contará con 13 explosivos combates que tendrán al dos veces campeón mundial Brandon Moreno como el 'plato fuerte'. El de Tijuana se medirá ante el joven británico Lone'er Kavanagh en un duelo a cinco asaltos correspondiente a la división mosca.

En el caso del 'Bebé Asesino', ha sido el estelar en las últimas tres funciones que ha realizado la empresa en el país, ya que en 2024 se enfrentó a Brandon Royval, mientras que el año pasado consiguió su primera victoria en casa frente a Steve Erceg por decisión unánime.

Por otra parte, el duelo coestelar pinta para robarse los reflectores, ya que subirá al octágono una de las promesas más sólidas del MMA mexicano, David 'El Doctor' Martínez, que en apenas su tercera presentación en la UFC, se medirá ante un exretador mundial y uno de los mejores gallos de la actualidad, Marlón 'Chito'' Vera. Cabe destacar que este combate marca el regreso del ecuatoriano a la Ciudad de México, ya que fue en la Arena CDMX donde hizo su debut en la compañía de Dana White el pasado 2014, cayendo frente a Marco Beltrán en una polémica decisión.

Dentro del cartel estelar igualmente participará Daniel Zellhuber, que tendrá uno de los retos más importantes de su carrera cuando se mida ante el experimentado King Green. A su vez, Édgar Chairez también formará parte de la velada e intercambiará metralla contra Felipe Bunes. Además, este 28 de febrero, Imanol Rodríguez hará su estreno en la UFC y lo hará ante un viejo conocido de la afición mexicana, el peruano Kevín Borjas, en otra de las combinaciones que tienen la etiqueta de robarse los reflectores esa noche.

Cartelera

Estelar

Brandon Moreno vs Lone'er Kavanagh

Marlon Vera vs David Martínez

Daniel Zellhuber vs King Green

Édgar Cháirez vs Felipe Bunes

Imanol Rodriguez vs Kevin Borjas

Santiago Luna vs. Ángel Pacheco

Preeliminares

Ryan Gandra vs Jose Daniel Medina

Ailin Perez vs Macy Chiasson

Cristian Quiñonez vs Kris Moutinho

Douglas Silva de Andrade vs Javier Reyes

Sofia Montenegro vs Ernesta Kareckaite

Erik Silva vs Francis Marshall

