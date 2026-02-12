Diablos del Toluca vs Xolos de Tijuana EN VIVO; dónde ver al bicampeón en la jornada 6 del Clausura 2026

Toluca, Estado de México.- Los Diablos del Toluca no han podido encontrar su mejor versión durante el Clausura 2026, pues a pesar de ser el actual monarca, el estilo de juego que han establecido dista mucho de lo visto en los certámenes anteriores. Con la obligación de ganar ante su gente, el bicampeón de la Liga MX recibirá a los Xolos de Tijuana en la sexta jornada.

En la actualidad, los dirigidos por Antonio Mohamed se encuentran en la sexta posición de la tabla y, aunque permanece invicto, no figura entre los mejor clasificados; el Toluca tiene solo dos victorias y tres empates, todos ellos consecutivos. En una terna similar llegan los Xolos, ya que tampoco han perdido, pero solo registran un triunfo y cuatro empates, resultado obtenido en sus últimas tres jornadas.

En su compromiso anterior, abrieron las puertas del Estadio Nemesio Diez para recibir al Cruz Azul y, aunque dominaron gran parte del partido, terminaron perdiendo la ventaja y repartieron puntos. Fue hasta el minuto 40' que los locales pudieron inaugurar el marcador con una buena definición de Paulinho y, cuando parecía que se habían establecido con el dominio, José Paradela igualó los cartones a uno por lado.

Por su parte, los Xolos llegan luego de haber recibido al Puebla FC, partido que careció de emociones y finalizó con un aburrido empate sin anotaciones. Aunque no pudieron hacerse valer en el marcador, 'La Franja' fue quien tuvo un desempeño más ofensivo, pues comandó el encuentro en remates al arco, tiros de esquina y posesión con un 56 por ciento.

Horarios del Toluca vs. Tijuana

Estadio: Estadio Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

Fecha: Viernes, 13 de febrero

Horario: 21:05 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca

El Toluca es quien domina en los antecedentes históricos de este duelo, aunque por un corto margen, ya que de las 43 ocasiones que se han enfrentado, los Diablos han salido avantes en 18 duelos, mientras que Tijuana tiene 16 victorias y se han registrado nueve empates. La victoria más reciente para los Diablos fue durante la jornada 1 del Clausura 2025, cuando se impusieron con marcador de cuatro tantos por dos.

