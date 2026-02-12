Estrella de los Atlanta Braves se recupera y afirma estar listo para la temporada 2026 de las Grandes Ligas

Atlanta, Estados Unidos.- Luego de estar ausente en el diamante por múltiples lesiones, la temporada 2026 parece ser de resurgimiento para Ronald Acuña, quien este jueves 12 de febrero en conferencia de prensa dijo estar listo para brillar con los Atlanta Braves.

El jardinero venezolano en el Entrenamiento Primaveral de su club, dejó en claro que se siente con la sensación de estar sano en su totalidad y poder volver a tener un rol protagónico. "Me siento al 200 por ciento", exclamó Acuña, quien en marzo estará representando a Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol.

El pelotero afronta esta edición entrante con una confianza genuina en que puede contar con sus dos rodillas, las mismas que están operadas. Después de romperse el ligamento cruzado anterior derecho en el 2021, eso le provocó batallar durante el 2022 y luego tuvo la increíble campaña 40-70 en el 2023, que le permitió ganar el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Posteriormente, un desgarro del ligamento cruzado anterior izquierdo sufrido en el 2024 hizo que nuevamente tuviera que estar fuera por algunos meses en el Big Show, regresando hasta mayo, donde conectó un jonrón ante el primer lanzamiento que vio durante su debut.

Igualmente, el sudamericano fue elegido al Juego de Estrellas por quinta ocasión en su carrera, pese a perderse la mayor parte de los primeros dos meses. Pero su producción ofensiva bajó después de sufrir una distensión en la pantorrilla derecha a finales de julio, encendiendo nuevamente las alarmas para la afición de los Braves.

Ahora, el pelotero parece listo para demostrar su valor ofensivo y la dinámica que tiene en el diamante, al robarse 11 bases en 16 partidos en la pelota invernal de Venezuela. "Quería probar mis piernas y sentir que mi rodilla estaba cómoda. Eso fue lo que hice y me siento genial", sentenció en entrevista para los medios.

Sobre la recuperación de la estrella del equipo, Walt Weiss, quien estará al frente del banquillo, dijo sentirse contento de poder contar con Acuña, ya que se trata de un pelotero que es candidato a entrar al Salón de la Fama del Biesbol de las Grandes Ligas.

"Ronald luce excelente. Mental y emocionalmente, está en un muy buen lugar. Ha perdido tiempo en los últimos años. Todos sabemos que es un talento de salón de la fama. Pero hay que hacerlo durante un tiempo, y él es capaz de hacerlo. Es como un toro esperando a que se abra la puerta", sentenció.

