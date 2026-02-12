'Gallo' Estrada: "El retiro no lo decide la grada, lo decide el cuerpo, que te dirá cuándo parar"

Hermosillo, Sonora.- Juan Francisco Estrada volverá a la actividad el próximo 10 de abril, pero lo hará fuera de casa, ya que el 'Gallo' de México viajará a Tokio, Japón, para medirse ante Tenshin Nasukawa en una pelea de eliminatoria mundial en la división de los gallos.

Este combate marca la oportunidad de que el sonorense pueda obtener su tercer campeonato en diferente categoría. Con 35 años de edad, mucho sector de la prensa y hasta aficionados del 'deporte de los puños' han señalado que el retiro no tarda en llegar para el mexicano.

Ante esos señalamientos, el exmonarca del mundo no se quedó callado y dejó en claro que todavía tiene mucho por demostrar en el boxeo. Además, afirmó que será su cuerpo el que tome esa decisión y no las opiniones de terceras personas. "El retiro no lo decide la grada, lo decide el cuerpo, que te dirá cuándo parar", sentenció.

Juan Francisco 'Gallo' Estrada habló honestamente sobre su futuro en el boxeo

Cabe destacar que Juan Francisco Estrada ha perdido solamente una pelea de las últimas 10 que ha tenido, misma que fue el pasado 2024 por nocaut ante 'Bam' Rodríguez, quien es uno de los mejores pugilistas libra por libra de la actualidad. Aunque esa noche el de Puerto Peñasco perdió el título mundial supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, logró mandar a lona a su rival.

Posteriormente, se enfrentó al 'Traviesito' Karim Arce en su regreso al ring en junio pasado. Esa noche Estrada se impuso por decisión unánime al sinaloense que pecó de valiente, pero la experiencia del sonorense salió a relucir en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo.

Mientras que el rival del 'Gallo', Tenshin Nasukawa, ostenta una marca de siete victorias y una derrota, la cual fue en noviembre del año pasado frente a Takuma Inoue en un combate por el título mundial gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que se realizó en el Toyota Arena Tokyo.

Juan Francisco “Gallo” Estrada

En Martes de Café, Juan Francisco "Gallo" Estrada reflexionó sobre lo que significaría convertirse en campeón mundial en tres divisiones, analizó el reto que representa Nasukawa, reafirmando por qué es uno de los referentes de su era.

Ante la exigencia de este duelo, el porteño ya se encuentra entrenando en la capital de Sonora y se espera que sea en las próximas semanas cuando viaje a Japón y haga el cierre de preparación en la sede del evento, en lo que significará su primer compromiso en la tierra del sol naciente.

