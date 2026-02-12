José Urquidy no lanzará para México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026; anuncian a su reemplazo

Ciudad de México.- Con menos de un mes para que México dispute su primer compromiso dentro del Clásico Mundial de Beisbol, se anunció la baja del inicialista mazatleco, José Urquidy. El lanzador estelar había sido incluido en el roster preliminar, pero un problema con su seguro causó que la organización de MLB a la cual pertenece le negara la oportunidad de vestir el jersey 'Tricolor' durante la justa internacional.

Urquidy viene de un periodo complicado, ya que a mediados del 2024 fue sometido a una operación Tommy John mientras aún pertenecía a los Houston Astros, aunque estos rescindieron su contrato. En la agencia libre logró firmar un acuerdo con los Detroit Tigers, con quienes completó la rehabilitación, pero solo pudo lanzar en dos encuentros y, tras 2.1 entradas de trabajo con 7.71 de ERA, fue puesto en libertad por segundo año consecutivo.

Apenas hace una semana, se informó que el inicialista mexicano firmó un nuevo contrato, ahora con los Pittsburgh Pirates, por una temporada y 1.5 millones de dólares. También, ya se pudo observar realizando trabajos con el resto de la rotación abridora en los entrenamientos primaverales.

New Pirates pitcher Jose Urquidy is wearing #65.



Jack Suwinski currently has that number. Does this mean Suwinski has been DFA’d as the corresponding move for either Urquidy or Ozuna? pic.twitter.com/1HAsf8Et4u — Behind the Bucs (@BehindTheBucs) February 11, 2026

El problema que imposibilitará la acción de Urquidy en el WBC 2026 es que no pudo conseguir un seguro que blindara su sueldo, por lo que no recibió la autorización de los Pirates. El nacido en Mazatlán, Sinaloa, buscaba tener su segunda participación en un Clásico Mundial, pues, en la edición del 2023, dejó marca de un ganado y cero perdidos con 4.26 de efectividad en 6.1 entradas de trabajo.

Anuncian su reemplazo

A la par de que la Comisión de Selecciones Nacionales informó que, por las restricciones de seguro, no podría asistir a la justa internacional, se anunció que Roel Ramírez tomará su lugar en el roster. El lanzador con experiencia en MLB actualmente juega para Toros de Tijuana en la LMB, con quienes registró foja de 4-2 y 3.16 de ERA en 40 apariciones durante el 2025.

Roel Ramírez se suma oficialmente al roster de México para el Clásico Mundial 2026 uD83CuDDF2uD83CuDDFD?https://t.co/KX972v93fK — Novena México uD83CuDDF2uD83CuDDFD? (@MexicoBeis) February 12, 2026

¿Cuándo debuta México en el Clásico Mundial 2026?

Los dirigidos por Benjamín Gil pertenecen al Grupo B e iniciarán el camino por el título ante Gran Bretaña, el viernes 6 de marzo, y solo dos días después, se medirán contra Panamá. El lunes 9 de marzo tendrán una de las aduanas más complicadas, ya que se enfrentarán a Estados Unidos y cierran la actividad de la primera ronda el miércoles 11 ante Italia.

¿Miedo? ¡A nosotros no nos asusta ni el cucui! uD83DuDC4AuD83CuDFFBuD83DuDD25#EsMiSangre uD83EuDE78uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/VHrtGDy5bf — Novena México uD83CuDDF2uD83CuDDFD? (@MexicoBeis) February 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui