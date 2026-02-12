Julián Quiñones corta su racha goleadora pero el Al-Qadsiah consigue otro triunfo en la SPL

Ciudad de México.- Luego de haber marcado en todos los duelos del 2026, Julián Quiñones puso fin a su racha goleadora, ya que se fue en blanco durante la jornada más reciente de la Saudi Pro League. El delantero mexicano no pudo hacerse presente en el marcador, pero a final de cuentas, el Al-Qadsiah consiguió un agónico triunfo ante el Neom Sports para meterse de lleno a la pelea por las primeras posiciones.

Dicho encuentro fue una batalla estratégica de inicio a fin, pues ninguna de las dos escuadras cedió ante los embates y no fue hasta los últimos minutos que cayó el único tanto de la jornada. Cuando ya se jugaban los últimos minutos en el agregado de la parte complementaria, Nahitan Nández firmó el uno por cero que se convirtió en definitivo y desató la locura en las gradas del Prince Saud bin Jalawi.

Nandez with a 90+4' winner for Al Qadsiah uD83DuDD25 pic.twitter.com/EZufgyX75A — Roshn Saudi League (@SPL_EN) February 12, 2026

Quiñones fue titular con el Al-Qadsiah y, a pesar de que generó un par de oportunidades de peligro, sus intentos terminaron por ser neutralizados por el guardameta rival, además del buen planteamiento defensivo del Neom. Con esto, Julián finiquitó una racha de 10 encuentros consecutivos marcando, la misma que comenzó el 31 de diciembre del 2025.

Este buen paso lo metió de lleno entre las grandes figuras del encuentro y es que la temporada 2025-2026 de la Saudi Pro League está sirviendo para que el delantero de la Selección Mexicana se consolide en el Medio Oriente. La 'Pantera' tiene 18 anotaciones en el mismo número de partidos disputados.

Con estas estadísticas, Quiñones sigue de lleno en la pelea por el título de goleo; Ivan Toney, del Al-Ahli, se mantiene como el líder con 19 tantos, solo uno por arriba del atacante naturalizado mexicano. Cristiano Ronaldo les sigue de cerca, pues tiene 17 dianas, aunque se ha perdido las últimas tres jornadas de la competencia por una protesta contra los organizadores.

#Deportes | La Saudi Pro League responde a las protestas de Cristiano Ronaldo; descartan favoritismo al Al Hilal ?uD83DuDE24https://t.co/rXO5mGANjk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 7, 2026

Las estadísticas personales de Quiñones también han tenido efecto positivo en el equipo, ya que en la actualidad el Al-Qadsiah tiene 47 unidades, dos por debajo del Al-Nassr de CR7 y tres puntos por debajo del Al-Hilal, líder de la competencia. Además, el equipo de Julián está dentro de los puestos que le permitirán disputar la próxima Champions asiática.

Fuente: Tribuna del Yaqui