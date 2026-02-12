Kylian Mbappé y otros tres jugadores encienden las alarmas del Real Madrid en LaLiga

Ciudad de México.- El Real Madrid enfrenta semanas críticas para sus aspiraciones y deberá marchar con un paso perfecto para poder mantenerse en la pelea por el título, tanto en la Champions League como en LaLiga. Es en el certamen local donde tienen su siguiente compromiso, el mismo que podría perderse Kylian Mbappé tras presentar molestias musculares, lo cual lo unirá a la lista de no disponibles.

El atacante francés se ha perdido los últimos dos entrenamientos del Real Madrid, luego de haber referido problemas en la rodilla izquierda, por lo que se le otorgó un día de descanso para analizar la evolución de la lesión articular. Varios medios allegados al conjunto español aseguraron que Mbappé no presentó mucha mejoría y se le asignaron trabajos de gimnasio en solitario.

De acuerdo a la información extraoficial, no será hasta la última práctica del Real Madrid previo a la siguiente jornada del certamen español que Álvaro Arbeloa decida la disponibilidad del delantero más efectivo en la actualidad del equipo. Mbappé ya tuvo que alejarse de las canchas a inicios del 2026 por un problema con la misma rodilla, por lo cual se perdió las semifinales de la Supercopa de España ante el Real Betis.

Otro jugador que se perdió los entrenamientos de mitad de semana fue Raúl Asencio; el defensa central tuvo una enfermedad viral, por lo que se le permitió ausentarse de Valdebebas, aunque se considera que podría estar listo para el fin de semana. Al momento, el Real Madrid tiene tres bajas confirmadas para cuando se enfrente a la Real Sociedad.

La primera es la de Jude Bellingham, mediocampista que sufrió un problema en la parte anterior del muslo derecho ante el Rayo Vallecano y que lo mantendrá alejado de las canchas por más de un mes. La siguiente ausencia es la de Rodrygo, quien se espera que regrese en poco más de una semana, y Eder Militao sigue en la lista de lesionados, sin tener una fecha clara para su regreso.

Las buenas noticias para el Real Madrid son que tanto Antonio Rüdiger como Ferland Mendy ya completaron su rehabilitación y podrían ser usados si el técnico así lo requiere, además de Trent Alexander-Arnold, quien ya tuvo participación en la jornada anterior del certamen español.

Fuente: Tribuna del Yaqui