Lamine Yamal jugará en México; España tendrá amistoso en el Estadio Cuauhtémoc previo al Mundial 2026

Ciudad de México.- Una de las mayores potencias que competirá en la Copa del Mundo 2026 tendrá un duelo amistoso en tierras mexicanas, pues se confirmó un partido de exhibición entre la Selección de España y Chile. Dicho compromiso servirá como cierre de preparación para el campeón de Sudáfrica 2010, ya que será solo un par de días antes de la jornada inaugural de la justa mundialista.

Desde hace varias semanas, se habían manejado rumores de que la casa del Puebla FC recibiría actividad importante en torno al Mundial 2026, aunque esto se puso en tela de juicio debido al mal estado de la cancha, la cual recibe a dos equipos de Primera División varonil, además del equipo femenil de 'La Franja'. Es por eso que tanto el club de la Liga MX como el gobierno del estado informaron que se estaba aplicando un tratamiento especial para que el césped estuviera en estado óptimo para los siguientes meses.

#Deportes | ¿Cruz Azul en problemas? Puebla FC anuncia sede alterna; no jugarán en el Estadio Cuauhtémoc ?uD83DuDD35https://t.co/u9cLfvmedc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 23, 2026

La confirmación de dicho encuentro vino por parte de la Embajada de España en México, quien a través de su cuenta en X, informó que este compromiso se llevaría a cabo en la Angelópolis, aunque a las pocas horas borraron la publicación. La fecha para el encuentro es el próximo lunes, 8 de junio, solo tres días antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Este encuentro será el último partido amistoso para la Selección de España previo a disputar el Mundial 2026, donde parte como uno de los favoritos. El 27 de marzo tendrán la Finalissima ante la Selección de Argentina en Qatar y el 30 del mismo mes, se enfrentarán ante Egipto; el 4 de junio también disputarán un encuentro con rival por confirmar y el 8 de junio se medirán ante Chile en tierras mexicanas.

??uD83CuDFC6FINALISSIMA ARGENTINA VS ESPAÑA: FECHA CONFIRMADA



uD83DuDCCD Lusail, Qatar

uD83DuDCC5 Viernes 27 de marzo 2026



(ARG) ? Campeón del Mundo y América uD83CuDDE6uD83CuDDF7 vs Campeón Europa uD83CuDDEAuD83CuDDF8



uD83DuDD25 Tres meses antes del Mundial 2026 (11 de junio, Estadio Azteca).#CentralFOX https://t.co/YHuCb5Sew1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 18, 2025

¿Cuándo debuta España en el Mundial 2026?

Los dirigidos por Luis de la Fuente son cabezas de grupo y fueron asignados al cuadro H; el primer compromiso de la Selección de España en la Copa del Mundo 2026 será el lunes 15 de junio ante Cabo Verde en el Atlanta Stadium. Su segundo partido es el domingo 21 de junio ante Arabia Saudita y cerrarán la fase de grupos contra Uruguay en el Estadio Guadalajara (Estadio Akron).

#Deportes | Selección de España tiene su primera baja; delantero de 'La Roja' se perderá la Copa del Mundo 2026 ?uD83CuDDEAuD83CuDDF8https://t.co/7z3SlFgh4Y — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui