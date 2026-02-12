Lionel Messi causa baja del Inter de Miami y se pone en riesgo para el inicio de la MLS 2026

Ciudad de México.- El Inter de Miami tuvo que frenar de manera repentina su pretemporada por Sudamérica luego de que Lionel Messi sufriera una lesión muscular de consideración. El emblema de 'Las Garzas' estará alejada de las canchas por un tiempo indeterminado y con ello, se pone en riesgo su participación en las primeras jornadas de la MLS 2026, donde el Inter de Miami defenderá la corona.

Cabe recordar que Messi y compañía anunciaron una serie de partidos contra diferentes equipos sudamericanos como parte de la pretemporada 2026, donde han dividido resultados. El Inter de Miami comenzó con una sorpresiva derrota ante el Alianza Lima de Perú y días después, consiguieron el triunfo ante el Atlético Nacional de Colombia.

Su partido más reciente fue el 7 de febrero en el Estadio Banco Pichincha, donde empataron a dos anotaciones por bando con el Barcelona de Guayaquil. El propio Messi fue quien inauguró el marcador y luego puso una asistencia para que Germán Berterame, delantero mexicano, anotara su primera diana con el cuadro de la Florida, aunque les remontaron en la parte complementaria.

Berterame con su primer gol vestido de rosado uD83EuDD29uD83DuDC97 pic.twitter.com/y4SqIvxFWN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 10, 2026

Tras esto, los dirigidos por Javier Mascherano realizaron el viaje a Puerto Rico para medirse ante el Independiente del Valle, el cual pondría fin a su pretemporada. A un par de días de que dicho encuentro se celebrara, Messi publicó un video en el cual se disculpaba con todos los aficionados boricuas, ya que no podría participar debido a una dolencia muscular.

Luego del anuncio del atacante argentino, el Inter de Miami terminó por postergar el partido ante el Independiente, ya que el mayor atractivo de dicho compromiso no podría entrar a la cancha. Luego de ser sometido a las diversas pruebas médicas, 'Las Garzas' publicaron el parte oficial en el cual revelaron que Messi sufría una lesión en el isquiotibial izquierdo.

uD83EuDE7A Injury Update presented by @BaptistHealthSF for Leo Messi.



uD83DuDD17 https://t.co/rXn1xgSI0K pic.twitter.com/cPMNZds9XU — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 11, 2026

Lionel no tiene fecha para su regreso y esta dependerá de manera directa de la evolución en su recuperación, por lo que estará en revisión constante. El Inter de Miami comenzará a defender la corona de la MLS, el sábado 21 de febrero ante el LAFC, jornada inaugural de la temporada 2026.

#Deportes | Representación mexicana; Luis Barraza será compañero de Lionel Messi en el Inter de Miami ?https://t.co/80HJii3Ilb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 25, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui