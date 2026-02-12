Los campeones Dodgers van por más y aseguran continuidad de par de estelares jugadores

Los Ángeles, Estados Unidos.- El nuevo 'Imperio del Mal', los Los Angeles Dodgers, se fortalece aún más de cara a una nueva conquista en MLB, y ya aseguró un par de piezas que contribuyeron a su éxito en las pasadas campañas donde impusieron condiciones para lograr un bicampeonato.

Este jueves, los actuales monarcas de las Grandes Ligas dio a conocer que llegaron a un acuerdo por dos temporadas con el infielder Max Muncy, sumando 10 millones de dólares en dinero garantizado. Además, Los Ángeles también acordó un contrato de 4.5 millones de dólares por un año con el utility Kiké Hernández.

Muncy es ya un histórico de los Dodgers

De esta manera, los Dodgers ejercieron la opción de 10 millones de dólares de Muncy para este año poco después del final de la postemporada, como parte de un acuerdo que acabará pagándole 34 millones para la temporada 2024-26. Ahora está previsto que gane 7 millones de dólares en 2027, con una opción de equipo de 10 millones para 2028 o una compra de 3 millones. Muncy está entrando en su novena temporada con los Dodgers. El año pasado bateó .243 con 19 jonrones y 67 carreras impulsadas.

Dodgers, INF Max Muncy agree to one-year extension with a club option for 2028. pic.twitter.com/AnS867LQob — MLB (@MLB) February 12, 2026

Muncy ha estado con los Dodgers desde 2018, participando en 924 juegos, conectando 209 jonrones y remolcando 587 carreras. El dos veces All-Star ocupa el séptimo lugar de todos los tiempos en la historia de los Dodgers en jonrones y está a dos de Steve Garvey para el sexto puesto histórico de la franquicia.

El veterano de 35 años, ostenta el récord del equipo con 16 jonrones en postemporada, incluyendo uno en la octava entrada del Juego 7 de la Serie Mundial la temporada pasada, que redujo la desventaja de Los Ángeles a uno. Finalmente, los Dodgers vencieron a Toronto en 11 entradas para convertirse en el primer campeón repetido en un cuarto de siglo.

Hernández, de 34 años, regresa a los Dodgers tras batear .203 con 10 jonrones y 35 carreras impulsadas la temporada pasada. Participó en 92 partidos, con 53 como titular, para un OPS+ de 72, su más bajo desde 2016. Incluso ante lanzadores zurdos, registró apenas .683 de OPS, conectando seis de sus 10 jonrones.