Los Ángeles, Estados Unidos.- Los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se proyectan históricos para el aficionado al beisbol, pues además de marcar el regreso de este deporte al evento, también podrían contar por primera vez con grandes estrellas de la MLB.

Fue el propio Comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, quien se mostró optimista de que los jugadores puedan tener actividad en la justa internacional más importante de verano. "Siento que hay mucho impulso para jugar en Los Ángeles en 2028. Creo que vamos a superar esos problemas. Creo que la gente ha llegado a apreciar que los Juegos Olímpicos en suelo estadounidense son una oportunidad única de marketing para el deporte. Creo que había muchos jugadores interesados ??en hacerlo y, ya saben, me siento muy seguro de que lo lograremos", declaró Manfred este jueves 12 de febrero en una reunión de propietarios.

Detalles

El torneo denominado de Seis Naciones se jugará del 13 al 19 de julio en el Dodger Stadium. Ante eso, el mejor diamante del mundo planea una pausa extendida hasta el Juego de las Estrellas, entre el 9 y el 21 de julio, con el evento de All Star probablemente en San Francisco el 11 de julio.

La ruta del beisbol para llegar a Juegos Olímpicos 2028:

*Sembrado anfitrión USA.

*2 mejores de América en WBC 2026.

*1 Asia y 1 Europa/Oceanía en Premier 12.

A su vez, el comisionado dejó en claro que hay asuntos por resolver, sobre todo con la Asociación de Jugadores de Beisbol de las Grandes Ligas, antes de que todos esos deseos olímpicos se hagan realidad, pero "creo que estamos mucho más cerca de eso que la última vez que hablamos de ello", sentenció.

Además, Manfred afirmó que se necesita un nuevo arreglo sobre seguros que cubran los contratos de los peloteros durante el tiempo que permanezcan en los equipos olímpicos, por lo que es toda una tarea la que hay atrás de la organización deportiva de verano.

Rob Manfred says MLB is gaining momentum toward allowing players in the LA28 Olympics, while distancing MLB from Casey Wasserman amid scrutiny over his name appearing in Epstein files.



Hay que recordar que Estados Unidos tendrá una plaza automática en los torneos de beisbol y sóftbol debido a que será sede del torneo, mientras que las otras dos mejores naciones de las Américas en el Clásico Mundial de Beisbol del próximo mes ganarán boleto a los Olímpicos. Hasta el momento, México no tiene asegurado su boleto a la justa internacional.

