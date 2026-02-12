Los Phillies anuncian que dejan en libertad a Nick Castellanos; aún le deben dinero

Filadelfia, Estados Unidos.- En una decisión que ya se veía venir, los Philadelphia Phillies decidieron cortar lazos con el veterano jardinero jardinero Nick Castellanos este jueves, después de que el equipo no pudiera llegar a un acuerdo para traspasarlo.

El equipo quería resolver la situación antes de tener su primer entrenamiento de primavera completo, que es el próximo lunes, y al no encontrar a alguien que pagara incluso una fracción de los 20 millones que se le deben para el 2026, decidieron poner fin a la relación.

Castellanos se va por la puerta de atrás

Castellanos fue apartado la temporada pasada después de hacer lo que el mánager de los Phillies, Rob Thomson, describió como "un comentario inapropiado" después de ser retirado a cambio de un reemplazo defensivo. Castellanos dijo en septiembre que la comunicación con Thomson había sido "cuestionable, al menos en mi experiencia".

En una nota publicada en sus redes sociales este jueves, Castellanos explicó un incidente en Miami que precedió a que fuera enviado al banquillo. Dijo que llevó cerveza al banquillo después de que le sacaran de un partido y se quejó a Thomson de las normas del equipo. Dijo que sus compañeros se llevaron la cerveza antes de que él bebiera alguna.

El jardinero se convertirá en agente libre

La campaña pasada, Castellanos, un dos veces All-Star que cumplirá 34 años el 4 de marzo, bateó para .250 con 17 jonrones y 72 carreras impulsadas en 147 partidos para los campeones de la División Este de la Liga Nacional. Entraba en la última temporada de un contrato de cinco años de 100 millones de dólares, pero Dombrowski dijo el lunes que los Phillies estaban hablando con otros equipos sobre él.

La situación con Castellanos terminó de aclararse tras la firma de Adolis García a un contrato de 10 millones de dólares por un año con Filadelfia en diciembre, movimiento que redujo considerablemente el espacio en un lineup que ya cuenta con bateadores de perfil similar como Bryce Harper y Kyle Schwarber.

Fuente: Tribuna del Yaqui