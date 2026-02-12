Los Washington Nationals afianzan su roster por una campaña con experimentado lanzador

Washington, Estados Unidos.- En plena reestructuración de su rotación abridora, los Washington Nationals anunciaron el acuerdo al que llegaron por la temporada 2026 y una suma de 2.25 millones de dólares con el veterano lanzador diestro Miles Mikolas.

Con la firma de Nikolas, los Nats suman a un veterano duradero a la ecuación mientras el joven equipo ajusta su rotación de abridores en los entrenamientos de primavera. El club hizo el anuncio el miércoles. El acuerdo puede brindar a Nikolas hasta 750 mil dólares en bonificaciones por desempeño, las cuales incluyen 100 mil por 100 innings o 30 partidos lanzados, 110 o 40 y 120 o 50; 200 mil por 130 o 60, y 250 mil más por 140 o 70.

new mik just dropped pic.twitter.com/W2EH7v38Fn — Washington Nationals (@Nationals) February 11, 2026

Un dos veces All-Star, Mikolas, de 37 años pasó sus últimas siete temporadas con St. Louis. El diestro terminó con un récord de 8-11 y una efectividad de 4.84 para los Cardinals en 2025 y es uno de los cuatro lanzadores de las Grandes Ligas que han hecho al menos 31 aperturas en cada una de las últimas cuatro temporadas. Ha hecho 130 aperturas desde 2022, empatando en el segundo puesto más alto de las Grandes Ligas durante ese periodo.

El diestro apuntalará la rotación de los Nats

Mikolas tiene un récord de 72-75 con una efectividad de 4.24 en 241 partidos, incluyendo 213 aperturas, en más de 10 temporadas en las Grandes Ligas con San Diego (2012-13), Texas (2014) y St. Louis (2018-25). Lanzó en Japón de 2015 a 2017 y se perdió la temporada 2020, acortada por la pandemia, debido a una lesión. Mikolas terminó con un récord de 18-4 y una efectividad de 2.83 en 2018, liderando la Liga Nacional en victorias.

En plena reestructuración, los Nationals traspasaron el mes pasado al abridor All-Star MacKenzie Gore a Texas a cambio de cinco partidos en ligas menores. Jake Irvin, Mitchell Parker, Cade Cavalli, Brad Lord y Foster Griffin están entre los lanzadores que buscan asegurar plazas en la rotación al llegar al campamento. Josiah Gray, All-Star en 2023, regresa de la cirugía Tommy John y espera estar listo para el inicio de la temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui