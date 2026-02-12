Max Verstappen muestra inconformidad por los nuevos monoplazas de la F1: "No es muy divertido"

Ciudad de México.- Luego de las primeras jornadas oficiales de la pretemporada en la Fórmula 1, algunos pilotos han expresado sus sensaciones, aunque varios de ellos han resaltado puntos negativos. Max Verstappen, multicampeón de la F1, afirmó que los nuevos monoplazas se sienten como si fueran de una categoría inferior, además de comentar que no son divertidos de conducir.

Verstappen no fue el primer piloto en criticar el cambio de reglamento de la FIA, pues, hace un par de semanas y tras participar en las pruebas privadas en el Circuito de Barcelona-Catalunya, Lando Norris comentó que los monoplazas se sienten como si fueran de Fórmula 2. "Sin duda, en algunos aspectos se parece más a un coche de F2 en cuanto a cómo hay que conducirlo. Por el momento, no sé si me gusta o no".

uD83DuDEA8 SHOCK CLAIM from Lando Norris after Barcelona test.



uD83DuDC49 "2026 F1 cars feel like F2 machinery to drive."



Other drivers reportedly agree, but the FIA HITS BACK.



Calling comparisons "misleading" and denying performance similarity.



Controversy escalates ahead of Bahrain… pic.twitter.com/81IV7gErUH — Motorsportive (@MotorsportiveHQ) February 5, 2026

El cuatro veces monarca del mundo afirmó que los cambios radicales en el reglamento técnico de la FIA le quitaron la diversión a la conducción deportiva, pues considera que el tener un sistema híbrido que aportará el 50 por ciento de la potencia lo hará preocuparse más por la gestión que por la agresividad tras el volante. "No es muy divertido, para ser sincero".

Como piloto, la sensación no es muy parecida a la de la Fórmula 1. Se siente un poco como la Fórmula E con esteroides. Pero las reglas son las mismas para todos, así que hay que aceptarlo. Y tampoco es mi problema, porque estoy totalmente a favor. Igualdad de oportunidades, no me importa".

Siguiendo esa misma terna, Verstappen afirmó que ahora no se podrá ir con el acelerador a fondo y buscando el límite del monoplaza en todo momento, pues hasta un cambio de dirección repentino afecta la recarga de energía y podría representar un déficit en velocidad punta. Aun así, el piloto de talla internacional afirmó que entiende la responsabilidad que tiene con Red Bull y dará lo mejor de sí. "Ellos lo saben. Pero el nivel de entusiasmo no es tan alto".

Verstappen dispara a la nueva normativa de Fòrmula 1: “Esto no es Fórmula 1, es un Fórmula E con esteroides. No disfruto conduciendo estos coches”. — Antonio Lobato (@alobatof1) February 12, 2026

Esto vuelve a encender las alarmas de la categoría, pues en reiteradas ocasiones, Max Verstappen ha asegurado que si no se siente del todo satisfecho con los nuevos monoplazas, se retirará de la F1 para incursionar en otras competencias. El piloto de las bebidas energéticas participó en la primera jornada de la pretemporada, donde puso el segundo mejor tiempo de la parrilla, solo por detrás de Lando Norris.

#F1TESTING: DAY ONE CLASSIFICATION



Lando Norris on top after a busy first day in Bahrain #F1 pic.twitter.com/284cGbXC0Q — Formula 1 (@F1) February 11, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui