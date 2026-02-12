¡Orgullo nacional! Sarah Schleper termina el Super-G en Milano-Cortina 2026 y rompe récord histórico

Milán, Italia.- La esquiadora mexicana Sarah Schleper volvió a escribir su nombre en la historia del deporte este jueves 12 de febrero de 2026, tras competir en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. A sus 46 años, la atleta participó en su séptima edición olímpica, convirtiéndose en la primera mujer en la historia del esquí alpino en alcanzar siete participaciones consecutivas en Juegos Olímpicos de Invierno, ¡orgullo nacional!

¿Cómo le fue a Sarah Schleper hoy 12 de febrero de 2026?

Este jueves, Sarah Schleper compitió en la prueba de Super-G femenino en el Tofane Alpine Skiing Center. Pese a que la competencia se desarrolló bajo condiciones climáticas adversas, mexicana completó el recorrido con un tiempo de 1:31.37 minutos, resultado que la colocó en la posición número 26 de la clasificación general.

Schleper salió con el dorsal número 43, siendo la última competidora en iniciar la prueba. A pesar del clima y la dificultad del circuito, logró cruzar la meta. De todas las esquiadoras inscritas en esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, 17 no lograron terminar el trazado.

Resultados del Super-G femenino en Milano-Cortina 2026

Por otra parte, la medalla de oro fue para la italiana Federica Brignone, quien registró un tiempo de 1:23.41. El podio lo completaron:

Plata: Romane Miradoli , de Francia , con 1:23.82.

, de , con 1:23.82. Bronce: Cornelia Huetter, de Austria, con 1:23.93.

Sarah Schleper y su récord en Juegos Olímpicos de Invierno

Con su participación en Milano-Cortina 2026, Sarah Schleper suma siete ediciones olímpicas. Ha competido tres veces representando a México en 2018, 2022 y 2026. Antes lo hizo en cuatro ocasiones con el equipo de Estados Unidos (EU): 1998, 2002, 2006 y 2010.

Además, estos Juegos Olímpicos marcaron otro hecho histórico: Sarah compite en la misma edición que su hijo, Lasse Gaxiola. Es la primera vez en la historia de los Juegos de Invierno que un dúo madre-hijo participa de manera simultánea.

¿Cuándo vuelve a competir Sarah Schleper?

La actividad de la esquiadora mexicana continúa. Está programado que Sarah Schleper regrese a la montaña este domingo 15 de febrero para disputar la prueba de Slalom Gigante. Esta competencia podría representar su despedida oficial del alto rendimiento olímpico.

¡Sin duda, Sarah es un orgullo nacional!

