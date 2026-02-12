Pelotero dominicano entra a los libros de historia en la Serie del Caribe Guadalajara 2026

Guadalajara, México.- Pese a que la Serie del Caribe Guadalajara 2026 llegó a su fin, el eco de la competencia sigue dando de qué hablar, ya que este miércoles 11 de febrero, la Confederación del Caribe anunció que uno de los peloteros de República Dominicana entró a los libros de historia.

Se trata del experimentado Junior Lake, que militó en los Leones del Escogido y, a pesar de haber quedado en tercer lugar, logró entrar al Equipo Todos Estrellas como jardinero central, sellando con esto una gran cifra personal en el circuito invernal.

El jugador de 35 años saltó al Estadio Panamericano para así sumar su novena participación en el torneo, donde además fue uno de los mejores a la ofensiva, promediando un promedio de .400, con ocho imparables en 20 turnos oficiales, incluyendo fase regular y semifinal, remolcando cuatro carreras y anotando otras cuatro.

Con esto, Lake se instaló como el tercero pelotero en series disputadas, empatado con los venezolanos Tony Armas y Robert Pérez, el mexicano Vicente Romo y Raúl Valdés. Mientras que en Jalisco también pasó a ocupar el cuarto lugar en juegos disputados con 53, solo superado por los dominicanos Luis Polonia (78) y Miguel Tejada (71), y en carreras anotadas con 28, detrás de Tejada (60), Polonia (50) y José Valentín (31).

Cabe destacar que el experimentado jugador caribeño ya sabe lo que es ganar esta competencia internacional, levantando el trofeo con Toros del Este (San Juan 2020), Águilas Cibaeñas (Mazatlán 2021), Tigres del Licey (Caracas-La Guaira 2023) y Leones del Escogido (Mexicali 2025), siendo seleccionado al conjunto de Todos Estrellas en 2018, 2019 y 2026. Otro récord es que es de los nombres activos con más Series del Caribe. Además, figura en la undécima posición en imparables con 41, empatado con Tony Armas y los quisqueyanos Ronnie Belliard y Gustavo Núñez.

Sin duda alguna, con dichas cifras, Junior se convierte en uno de los grandes referentes históricos del clásico invernal, aumentando su trayectoria, que es sinónimo de títulos y generaciones. Además de que su constancia y productividad lo mantienen como uno de los jugadores activos más sólidos del certamen.

"Junior Lake es un joseador"

Con lo mostrado en Guadalajara 2026, sin duda alguna, el jardinero dominicano levanta la mano para estar presente en la Serie del Caribe 2027, que se volverá a jugar en territorio mexicano, pero ahora en el Fernando Valenzuela de Hermosillo, Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui