Regina Martínez debuta en los Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 y hace historia para México

Ciudad de México.- Regina Martínez escribió su nombre en la historia del deporte nacional, ya que se convirtió en la primera atleta nacida en México que compitió en la prueba de esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. La joven participó en el cross country de 10 kilómetros y, más allá del resultado, su incursión en la justa olímpica representa un hito histórico nacional.

La prueba estuvo marcada por un descenso demandante donde varias de las competidoras fallaron y no pudieron completar el recorrido, lo cual no terminó por suceder con la atleta mexicana. Martínez completó el trayecto marcando un tiempo de 34:05.4 minutos, con lo que le alcanzó para finalizar en el lugar 108 de la clasificación general.

Pese a que el resultado no la posicionó dentro de los puestos estelares de la prueba, su participación abre un nuevo capítulo en la historia del deporte mexicano, además de que le permitió cumplir una de las mayores metas para cualquier atleta internacional. Uno de los momentos más emotivos en el Tesero Cross-Country Skiing Stadium fue cuando Martínez se fundió en un emotivo abrazo con Bruna Moura, atleta brasileña con la que compartió gran parte del proceso olímpico.

Sobre su actuación en Milán-Cortina, la mexicana no se enfocó en los resultados al final de la jornada, sino que se enfocó en lo que representa el poder haber representado a México en una nueva disciplina de los Olímpicos invernales. "Eso va a ser la primera, pero no la última".

Espero que pueda servir como ejemplo para todos los que están viendo. Que siempre luchen por sus sueños, que crean en sí mismos, que nada es imposible y, pues sí, que esto sirva como ejemplo".

Por último, Regina Martínez afirmó que esto será un impulso para su carrera y se seguirá preparando para seguir representando a México en las más altas competencias. "Este es el principio de un gran camino para mí y para México", comentó al finalizar su participación.

El próximo mexicano en salir a los focos internacionales es Donovan Carrillo, quien disputará la final del patinaje artístico varonil en programa largo este viernes, 13 de febrero, a las 12:00 horas (horario CDMX). Después, Lasse Gaxiola competirá en el slalom gigante masculino el sábado 14 del mismo mes.

Fuente: Tribuna del Yaqui