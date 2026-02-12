Todos a jugar y apoyar; ya viene la décima edición del Torneo de Golf ExaTec Blue Open

Ciudad Obregón, Sonora.- Las instalaciones del Club de Golf de Ciudad Obregón serán sede este sábado 21 de febrero de la décima edición del Torneo de Golf ExaTec Blue Open, evento que tiene como fin recaudar fondos para el programa 'Líderes del Mañana' del Tecnológico de Monterrey.

Lo anterior se dio a conocer este jueves en rueda de prensa que estuvo encabezada por Christopher Olea, presidente de la Asociación ExaTec de Ciudad Obregón, Juan Souque y Marcela Arvizu del Tec de Monterrey; así como Lalo Montoya, gerente del Club de Golf, Sarahí Covarrubias de la OCV y Laura Hernández del programa Líderes del Mañana.

Se espera una gran respuesta para este evento

Dicha competencia que es organizada por exalumnos del Tecnológico de Monterrey, campus Obregón y que se ha consolidado como uno de los eventos deportivos con causa más importantes de la región, se jugará sobre una distancia de 18 hoyos.

El formato de juego será en cuartetas a Gogo, con dos jugadores que tengan handicap menor a 10 y dos más con handicap mayor a 10, lo cual garantiza un equilibrio dentro del campo. La cuota de inscripción es de 2,500 pesos por jugador con derecho a snacks, bebidas, alimentos y rifas. Las salidas están programadas a partir de las 10:00 horas.

En rueda de prensa se dieron a conocer los detalles

Como premio principal está un viaje a Puerto Vallarta con todos los gastos pagados, y el pase directo al torneo de campeones del ExaTec Blue Open Golf Tour 2026-2027. Además, premios especiales para el primer hole in one en el hoyo 4 de 100 mil pesos en efectivo; un automóvil Volvo al primer hoyo en uno en el hoyo 6 y una bolsa a repartir de 40 mil pesos en el 14, con cinco banderas para incrementar la probabilidad de ganar.

El ExaTec llega a su décima edición

También se premiará a los mejores acercamientos en los hoyos 4, 6 y 16, con una bolsa de 120 mil pesos a repartir entre los mejores cinco o’yeses en cada agujero, siendo 12 mil pesos al primer lugar, 10 al segundo, ocho para el tercero y seis y cuatro para los dos siguientes lugares.

La invitación es para todos los jugadores de la región, del estado y el noroeste del país a participar en este evento que tendrá un corte tres días antes de iniciar acciones. Hasta el momento, son cerca de 120 los jugadores que han confirmado su asistencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui