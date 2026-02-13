'Checo' Pérez hace simulación de carrera y afina detalles para el debut de Cadillac en la F1 2026

Ciudad de México.- Sergio Pérez finalizó la actividad de Cadillac en la primera ventana de pretemporada oficial en el Circuito de Bahréin y, aunque quedó alejado de los mejores tiempos de la jornada, cumplió con éxito el programa de trabajo que les fue asignado. 'Checo' dedicó su turno al mando del monoplaza para hacer simulación de carrera y verificar la degradación de los neumáticos, dejando de lado las vueltas rápidas.

A diferencia de lo visto en los días anteriores, Mercedes fue quien se llevó los tiempos más rápidos del día, pues sus dos pilotos se ubicaron en las primeras posiciones del registro publicado por la FIA. Kimi Antonelli lideró a la parrilla en el cierre de la pretemporada con un 1:33.699, con dos décimas y media sobre su coequipero, George Russell, mientras que Lewis Hamilton completó el 'podio', aunque a medio segundo del puntero.

Oscar Piastri se colocó en la cuarta posición, aunque a poco menos de nueve décimas de Antonelli, aunque el piloto de McLaren fue el que más actividad registró, pues logró completar 161 vueltas en la pista de Bahréin. Max Verstappen fue otro que cayó varios puestos, pues pasó de encabezar la clasificación a estar en el quinto peldaño, con 1.6 segundos de diferencia ante el más rápido.

Cadillac tiene un día 'tranquilo'

La escudería estadounidense logró solventar los problemas en la unidad de potencia presentados en la jornada anterior y sus dos pilotos pudieron recorrer una cantidad considerable de vueltas para colectar valiosa información. Valtteri Bottas fue el primero en salir a pista, concretando un total de 37 giros, aunque se quedó con el peor tiempo de toda la jornada.

En cambio, Pérez Mendoza salió en el turno vespertino, enfocándose en evaluar la degradación de neumáticos, además de intentar descifrar el comportamiento de la nueva distribución en la unidad de potencia. Cabe recordar que los nuevos monoplazas estarán impulsados en un 50 por ciento por un sistema eléctrico, el cual será recargado con el estilo de conducción de cada piloto.

El mexicano finalizó en el puesto 14 de la clasificación, a 3.867 segundos del líder y solo por encima de Gabriel Bortoleto y Lance Stroll, además de su compañero de equipo. Las 11 escuderías volverán a salir al Circuito de Bahréin del 18 al 20 de febrero para celebrar la última tanda de pretemporada y afinar detalles de cara al Gran Premio de Australia.

