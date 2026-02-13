Chivas del Guadalajara vs Águilas del América EN VIVO; dónde VER el Clásico Nacional del Clausura 2026

Guadalajara, Jalisco.- El Clásico Nacional siempre es uno de los duelos más esperados por todos los aficionados al balompié nacional y este tendrá una nueva edición en la jornada 6 del Clausura 2026. Chivas del Guadalajara juegan en su casa y parten como un amplio favorito, aunque se enfrentarán a las siempre incómodas Águilas del América, que han venido de menos a más en el torneo.

Lo cierto es que el 'Rebaño Sagrado' llega en un mejor momento, pues permanece como el líder de la clasificación con cinco triunfos en el mismo número de compromisos disputados y con sus 15 unidades, aventaja con comodidad a su más cercano perseguidor. En cambio, el América se encuentra en el octavo peldaño de la tabla, con un par de victorias, dos empates y un descalabro.

América viene de una valiosa victoria en condición de local; los dirigidos por André Jardine recibieron a Rayados de Monterrey, a quienes terminaron doblegando con marcador de un tanto por cero. Alejandro Zendejas se convirtió en el héroe 'azulcrema', pues fue el artífice de la solitaria diana con un disparo desde los linderos del área cuando corría el minuto 64.

#Deportes | Alejandro Zendejas se viste de héroe y le da al América la victoria sobre Rayados de Monterrey ?uD83EuDD29https://t.co/faaB3Jv6C2 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 9, 2026

Los dirigidos por Gabriel Milito regresarán al Estadio Akron luego de su visita a Sinaloa para enfrentar al Mazatlán FC en su encuentro más reciente, el mismo del que salieron victoriosos sin mostrar el despliegue fenomenal visto en las jornadas anteriores. En su aventura por la urbe sinaloense, Efraín Álvarez inauguró el marcador y Armando 'Hormiga' González liquidaba el compromiso antes de la media hora.

Horarios de Chivas de Guadalajara vs. Águilas de América

Estadio: Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

Fecha: Sábado, 14 de febrero

Horario: 21:07 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Amazon Prime Video

Para este importante duelo, ambas plantillas llegarán con dolorosas ausencias: Por parte del América y a falta de confirmación oficial, Alejandro Zendejas no estaría disponible luego de que tuviera que salir de cambio al sufrir un tema muscular. El Guadalajara no está exento, ya que Luis Romo se perderá el clásico y también será baja por varias jornadas más al presentar dolencias en la parte posterior del muslo derecho.

#Deportes | Chivas: Luis Romo causará baja del Guadalajara para el Clásico Nacional del Clausura 2026 uD83DuDC64?https://t.co/i8EdbqE4KP — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 10, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui