Clásico Nacional: América tendrá que enfrentar a Chivas del Guadalajara sin Alejandro Zendejas

Ciudad de México.- Las Águilas del América tendrán que afrontar uno de los compromisos más complicados del Clausura 2026 con una baja de consideración luego de que se confirmara que Alejandro Zendejas no estará disponible para el Clásico Nacional. André Jardine tendrá que hacer ajustes en su cuadro titular ante la ausencia de uno de los motores ofensivos del equipo.

El extremo derecho se perdió las primeras cuatro jornadas del certamen mexicano por una lesión muscular, de la cual parece haberse resentido en su partido de regreso; Zendejas fue titular ante Rayados del Monterrey y fue el principal artífice para la agónica victoria del América. El nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, anotó el único gol de la jornada, aunque no pudo completar el partido al sufrir un problema muscular.

A los pocos minutos que marcó su diana, el jugador frenó un contragolpe al sentir una dolencia en el posterior del muslo derecho, lo que causó su sustitución inmediata. Jardine declaró en primera instancia que solo se trataba de un caso de cansancio, desechando la idea de la lesión, aunque el jugador tampoco pudo participar en la vuelta de la Concacaf Champions Cup, donde el América empató a ceros ante el Olimpia.

#Deportes | Alejandro Zendejas enciende las alarmas en el América ¿Se perderá el Clásico Nacional por lesión? ?uD83DuDEA8https://t.co/yA7uHGWAY2 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 8, 2026

Si bien las Águilas no han emitido un parte médico o su postura acerca de Zendejas, el insider y colaborador de TUDN, Julio Ibáñez, confirmó que el atacante no se encuentra en condiciones óptimas para jugar. Alejandro no ha entrenado a la par del equipo y el cuerpo técnico del equipo habría decidido no arriesgarlo a un problema mayor.

La segunda ausencia que resentirá el conjunto 'Azulcrema' es la de Alan Cervantes, quien presenta un desgarre que lo mantendrá marginado de las canchas en un lapso entre tres y cuatro semanas. Su panorama es más desalentador, ya que se prevé que pueda regresar hasta la jornada 10, cuando enfrenten a los Gallos Blancos del Querétaro.

Descartados para el Clásico ?



Después de la práctica de hoy se decidirá si Alejandro Zendejas viaja a Guadalajara ya que aún presenta molestias musculares y el cuerpo técnico no quiere exponerlo a una lesión más grave; todo indica que se perderá el Clásico.



Alan Cervantes sí… pic.twitter.com/9ltgZOpqto — Víctor Díaz (@v_ddiaz) February 13, 2026

La realidad es que el América llega en un peor momento que las Chivas, pues el cuadro capitalino se ubica en el octavo puesto de la tabla, mientras que el Guadalajara permanece como el líder del Clausura 2026. El Estadio Akron recibirá el Clásico Nacional este sábado, 14 de febrero, a las 21:07 horas (horario CDMX).

