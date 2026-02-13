Donovan Carrillo hace historia e impone nueva marca personal en Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Ciudad de México.- Donovan Carrillo se sigue estableciendo como uno de los atletas más influyentes de México y con su actuación en la final de patinaje artístico varonil, logró establecer una nueva marca en los Juegos Olímpicos de Invierno. El jalisciense cerró en el puesto 22 durante la edición de Milán-Cortina 2026, aunque logró dejar una mejor puntuación a lo logrado en su primera batalla por medallas.

Cabe recordar que esta fue la segunda ocasión que Carrillo clasificó a una final de dicha disciplina, pues durante la justa olímpica invernal de Beijing 2022, consiguió entrar a la pelea por las preseas, poniéndose en el foco de los aficionados mexicanos. En dicha competencia, el atleta de ahora 26 años finalizó en el mismo lugar de la tabla, aunque con un total de 218.13 puntos.

Así fue la participación de Carrillo en Milán-Cortina 2026

El jalisciense presentó su rutina en programa largo, misma que aprovechó para rendir un homenaje a Elvis Presley, usando un traje que replicaba los utilizados por el 'Rey del Rock'. Además, Donovan actuó bajo las melodías de My Way, Trouble, Jailhouse Rock y A Little Less Conversation.

#Deportes | GALERÍA: Donovan Carrillo deja todo en el hielo uD83DuDCF8??https://t.co/2e0k92Yd0U — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 13, 2026

A diferencia de lo acontecido en las clasificatorias, el mexicano pudo aterrizar todos sus saltos, aunque algunos no fueron del todo limpios, lo cual repercutió en su calificación final. Carrillo completó una complicada rutina, la cual contaba con un par de acrobacias de cuádruple giro, con lo que fue ovacionado.

Donovan dijo adiós a la pista del Milano Ice Skating Arena al borde de las lágrimas, extasiado por lo que representó para México su participación, además de besar el hielo que le permitió volver a brillar a nivel internacional. Los jueces le brindaron una calificación de 219.06, nueve décimas más que lo realizado en su actuación del 2022.

#Deportes | ¡Viva México! Donovan Carrillo brilla en la final del patinaje artístico varonil en Milán-Cortina 2026 ??uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDD29https://t.co/YXiH8Gi8Hg — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 13, 2026

Lo volverá a intentar

Al finalizar su participación, Donovan Carrillo fue cuestionado sobre si buscará participar en la justa que se celebrará en los Alpes franceses, a lo cual señaló que, si todos los factores se alinean a su favor, hará el honor de representar a México por tercera ocasión. "Si todo sale de acuerdo al plan y se logra tener las condiciones, me encantaría tener este acompañamiento y seguir descubriendo hasta dónde podemos llegar".

"HE DEDICADO ESTA RUTINA A MIS ABUELOS. Elegí 'My Way' en honor a mi abuelita que siempre me insistía en que la metiera en una de mis rutinas"uD83CuDDF2uD83CuDDFD??



Donovan Carrillo habla tras su histórica participación en el Patinaje Artístico de Milano Cortina 2026uD83DuDDE3? pic.twitter.com/AMTNAcGJyk — Claro Sports (@ClaroSports) February 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui